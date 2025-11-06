Conheça a área de Retail da Dils

Na Dils, cada área desempenha um papel essencial na missão “Rewrite The Rules” no setor imobiliário. A força da empresa reside na forma como está organizada: sem silos, promovendo a colaboração entre equipas que trabalham de forma integrada ao longo de todo o ciclo de valor dos ativos, desde a originação até à execução da transação, para maximizar o valor dos ativos dos seus clientes, quer do lado do investidor, quer do lado do ocupante. Conversámos com João Cruz, Head of Retail, para conhecer de perto esta área.

Como descreve a sua Área e de que forma ela contribui para a missão Rewrite The Rules da Dils no setor imobiliário?

A área de Retail da Dils Portugal dedica-se à redefinição do papel do espaço comercial na vida das marcas e dos consumidores. Trabalhamos com foco na criação de experiências que ligam pessoas, localizações, marcas e contextos urbanos.

Contribuímos para a missão de “Rewrite The Rules” ao desafiar a lógica tradicional da ocupação comercial, através de uma abordagem integrada e colaborativa com as diferentes áreas da Dils, para que cada projeto seja pensado de forma completo, estratégico e orientado para a criação de valor, e também centrado em dados, para assegurar a sustentabilidade dos retalhistas.

Criamos um propósito assente na experiência dos consumidores numa área de influência específica, respeitando a identidade única de cada local e de cada pessoa. Na Dils, não comercializamos apenas espaços, co-criamos valor.

Quais são os principais desafios que esta área enfrenta atualmente e como a Dils os aborda com soluções inovadoras?

À semelhança do que se verificou em 2024, no primeiro semestre de 2025 o retalho manteve-se como o segmento mais atrativo do mercado imobiliário, com um volume de investimento de 593 milhões de euros. Este crescimento foi impulsionado sobretudo pelos centros comerciais e pelo comércio de rua, que representam 36% do volume total.

O setor tem-se mostrado muito resiliente e tem sabido reinventar-se para responder aos desafios mais significativos, dos quais destaco a evolução dos hábitos de consumo, o fenómeno “phygital”, ou seja, a omnicalidade que casa o físico e o digital, a escassez de localizações estratégicas e a crescente necessidade de espaços mais sustentáveis e flexíveis.

A Dils responde a estes desafios com conhecimento local e ferramentas tecnológicas que analisam padrões de mobilidade, fluxos urbanos e o comportamento dos consumidores. Oferecemos soluções personalizadas que vão desde a entrada de marcas internacionais até à requalificação de ativos, sempre com um foco claro na inovação e na criação de experiências diferenciadoras.

Quais as tendências emergentes que estão a moldar o futuro da área e de que forma a Dils se posiciona para liderar essas mudanças?

Acreditamos que os espaços comerciais devem ser vividos como centros de experiências e não apenas como pontos de venda e é nesse sentido que integramos tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, para enriquecer a jornada do consumidor. A sustentabilidade tem também ganho destaque como um fator diferenciador, enquanto se valoriza a ligação às comunidades locais, reforçando o vínculo emocional entre a marca e o cliente.

Contrariando as previsões feitas durante a pandemia, os centros comerciais continuam a afirmar-se como espaços relevantes, adaptando-se às novas exigências, que procuram experiência, conveniência e rapidez. Observa-se, assim, uma transformação gradual destes espaços, seja através de planos de expansão, seja através de adaptação de espaços para em ambientes de mixed-use com uma integração de serviços relacionados com o bem-estar, saúde, nutrição e lazer.

Há uma procura transversal em termos de categorias, mas destaco a categoria de Food & Beverage, marcas focadas em serviço ou conveniência, e também um conjunto de retalhistas que se estão a multiplicar pelas cidades e que contam com uma grande oferta, focadas em “value retail”.

Na Dils, posicionamo-nos para dar resposta a estas transformações. Utilizamos dados para prever necessidades, desenhamos estratégias com visão internacional e ativamos soluções locais com agilidade. Apostamos também em parcerias estratégicas com proprietários e retalhistas que partilham uma visão de futuro para o retalho.

Acompanhamos de forma personalizada as marcas no seu processo de expansão em Portugal, adaptando a sua estratégia de crescimento às especificidades locais. Monitorizamos todo o processo, desde a definição do número de lojas, características e horizonte temporal, até à análise dos mercados-alvo, tendo em conta a localização geográfica, o perfil do consumidor e o formato mais adequado (rua, centro comercial ou retail park). Trabalhamos sempre com o objetivo de encontrar a melhor solução para cada marca e para cada comunidade.

Onde identifica as maiores oportunidades de crescimento ou inovação na sua área, especialmente à luz da expansão europeia da Dils?

A internacionalização da Dils abre novas portas para a área de Retail. Acompanhamos o movimento de marcas que procuram expandir-se para o Sul da Europa, capitalizando o nosso conhecimento local e a presença em mercados-chave como Itália, onde há um grande mercado de marcas premium e de luxo. Além disso, vemos oportunidades significativas na reconversão de ativos urbanos, no desenvolvimento de novos formatos comerciais de mixed-use e no uso da tecnologia como aliada na seleção e valorização de localizações.

De que forma a Dils se diferencia neste setor específico, combinando talento local com tecnologia avançada e know-how internacional?

O nosso modelo combina o melhor de três mundos: equipas locais com profundo conhecimento e experiência de mercado, acesso a tecnologia avançada para análise e decisão estratégica, e um mindset internacional que nos permite antecipar tendências e aplicá-las com rapidez. Esta combinação torna a Dils um parceiro único, capaz de oferecer uma abordagem integrada e inovadora, que acrescenta valor a todos os intervenientes, do investidor ao retalhista, da cidade ao consumidor.

Temos também uma grande complementaridade entre as diferentes equipas, quer do imobiliário comercial, como o de Office, ou de Industrial, Logística e Data Centers, quer do imobiliário residencial, o que nos permite desenvolver estratégias mais completas e coerentes para os clientes.

Por outro lado, sendo a Dils uma empresa multinacional, a nossa rede internacional permite criar sinergias e trabalhar com um verdadeiro efeito de rede que potencia a partilha de conhecimento e a identificação de novas oportunidades. Este ecossistema integrado permite-nos captar e trazer novas marcas e novos retalhistas para o mercado português, reforçando o papel da Dils como um conector estratégico entre mercados, talentos e tendências globais.