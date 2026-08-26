Seguro e Marcelo almoçaram juntos no Palácio de Belém
Encontro entre o atual e o anterior Chefes de Estado de Portugal permitiu uma "estimulante troca de ideias sobre o país".
O Presidente da República atual, António José Seguro, almoçou com o Presidente da República anterior, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, informa uma nota publicada no site da Presidência. O comunicado indica que o encontro possibilitou a “troca de ideias sobre o país”.
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“O Presidente da República convidou para um almoço, no Palácio de Belém, o antigo Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa. O encontro ficou marcado por uma grande simpatia, pela partilha de experiências e pela estimulante troca de ideias sobre o país”, indica a nota da Presidência, que é acompanhada de múltiplas fotografias.
O atual Presidente da República já tinha recebido também no Palácio de Belém os antigos chefes de Estado António Ramalho Eanes (no início de julho) e Aníbal Cavaco Silva (no final de julho), encontros que, à semelhança deste último, foram divulgados através de curtas notas no site da Presidência.
António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, tomou posse como Presidente da República a 9 de março deste ano, após ter vencido as eleições com 66,83% dos votos na segunda volta. Marcelo Rebelo de Sousa era Presidente da República desde 2016.
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Seguro e Marcelo almoçaram juntos no Palácio de Belém
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