Morreu Claude Bébéar, fundador da AXA

Claude Bébéar, fundador do Grupo AXA , faleceu esta segunda-feira, aos 90 anos. A família anunciou que o funeral será realizado em privado.

Reconhecido como o “pai” da AXA moderna, Bébéar iniciou a sua carreira no setor segurador em 1958, aos 23 anos, na Anciennes Mutuelles, uma mutualista regional sediada em Rouen, especializada em seguros agrícolas e de vida. Naquela altura, nada fazia prever que essa empresa se tornaria um dos maiores grupos de seguros do mundo.

Entre 1964 e 1966, Bébéar partiu para o Canadá, onde reforçou a presença da Provinces Unies, subsidiária da Anciennes Mutuelles, na área dos seguros de vida. No regresso a França, em 1975, após a morte do diretor André Sahut d’Izarn, foi nomeado diretor-geral da Anciennes Mutuelles. A partir daí, Bébéar iniciou uma estratégia de fusões e aquisições que viria a moldar o futuro da empresa.

Em 1977, fundou a Ancienne Mutuelle de Réassurance (AMRé), embrião da futura AXA Re, que viria a ser renomeada Paris Re e, posteriormente, adquirida pela PartnerRe, em 2010. Um ano depois, a Anciennes Mutuelles tornou-se a Mutuelles Unies e integrou a Mutuelle Parisienne de Garantie, na altura à beira da falência. Em 1982, com a aquisição do Grupo Drouot, Bébéar consolidou a posição da Mutuelles Unies como a maior seguradora privada francesa.

O nome AXA foi adotado em 1985. Nesse mesmo ano, Bébéar assumiu a presidência executiva e conduziu a AXA a uma fase de expansão global, transformando-a num dos maiores grupos de seguros e gestão de ativos do planeta, com presença em mais de 50 países e milhões de clientes.

Em 2000, o “pai” da AXA cedeu o comando executivo a Henri de Castries, permanecendo como presidente do conselho de supervisão até 2008, altura em que passou a presidente honorário da AXA.

Hoje, a AXA é uma companhia de seguros com sede em Paris, França, que opera em 64 países e oferece serviços nas áreas de seguros de vida, saúde, propriedade e acidentes, além de gestão de investimentos. Em 2024, os prémios emitidos globalmente pela AXA atingiram 110 mil milhões de euros, representando um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. O lucro líquido também aumentou 11%, alcançando 7,9 mil milhões de euros. É com a Allianz uma das maiores companhias europeias a nível mundial.

A companhia entrou mais significativamente em Portugal em 1996 ao comprar a seguradora Aliança no momento da sua privatização, assegurando 2% de quota mercado por um valor de 13,5 mil milhões de escudos, cerca de 67 milhões de euros a preços da altura. Em 2016 vendeu essa sua posição de 100% do capital ao grupo belga Ageas por 190 milhões de euros e com uma quota de mercado de cerca de 6%. No entanto, sempre manteve ativas mas com atividade reduzida, a AXA France Vie e AXA IARD, companhias Vida e Não Vida respetivamente fundadas em 1990 e em 1991.