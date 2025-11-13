Lucro da REN sobe 23,4% até setembro com baixa de impostos
Empresa liderada por Rodrigo Costa explica o resultado líquido de 103,9 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano devido à "baixa de impostos" e "incentivos fiscais".
A REN – Redes Energéticas Nacionais registou um lucro de 103,9 milhões de euros até setembro, o que representa uma 23,4% em relação aos primeiros nove meses do ano passado.
A empresa liderada por Rodrigo Costa investiu mais 50% em comparação ao mesmo período do ano passado, para 324,6 milhões de euros, de acordo com a informação divulgada esta quinta-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
“Impostos mais baixos refletindo essencialmente incentivos fiscais (-23,2 milhões de euros) e recuperação de impostos de anos anteriores (-3,2 milhões de euros)”, explicou a energética, na apresentação dos dados financeiros, publicada após o fecho do mercado.
A REN detalha que houve uma “diminuição de impostos de 27,2 milhões de euros, refletindo o efeito fiscal relativo à capitalização das empresas operacionais”, enquanto a CESE – Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético foi “mais elevada” em 100 mil euros.
É ainda mencionado o efeito positivo de sete milhões de euros nos resultados financeiros na sequência da “redução da dívida líquida e do custo médio da dívida” e o aumento da depreciação (+9,5 milhões de euros) dado o “aumento do ativo bruto”.
Já o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) desceu 1,3% para 383,6 milhões de euros.
Consumo de eletricidade em máximos de 15 anos
A produção de energia renovável forneceu 70% do consumo nos primeiros nove meses de 2025, sendo que cerca de um terço (28%) foi proveniente da energia hidráulica, 24% da eólica, 13% da solar e 5% de biomassa.
O consumo de eletricidade, que aumentou 2,6% em termos homólogos, até setembro, atingiu o nível mais alto em 15 anos, com as fontes renováveis a responderem a 70% da procura. Por sua vez, o consumo de gás natural aumentou 13% em relação ao ano anterior.
Na bolsa de Lisboa, as ações da REN encerram a sessão de hoje com um ganho de 0,30% para 3,38 euros cada.
Notícia em atualizada às 17h21
