APS lança curso sobre Digital e Utilização da Inteligência Artificial

A Associação Portuguesa de Seguradores (APS) anunciou o lançamento do curso “Digital e Utilização da Inteligência Artificial”, o último no ciclo de formação sobre compliance no setor segurador.

Dividido em duas sessões, uma acerca de legal governance no setor segurador e outra sobre IA data compliance no setor segurador, esta formação vai decorrer entre os dias 4 e 9 de dezembro, das 9h15 às 12h30, na Rua Rodrigo da Fonseca, em Lisboa, na sede da APS.

Este curso vai abordar os principais conceitos jurídicos da IA, os desafios de conformidade decorrentes do AI Act e os novos requisitos de governance e compliance de dados, bem como casos práticos.

Esta formação é recomendada para colaboradores do setor segurador nas áreas de Compliance, Jurídicas, Inovação, Planeamento Estratégico, e para os interessados nos desafios e exigências legais colocadas pela Inteligência Artificial no setor segurador.

A lecionar este curso estão Magda Cocco, sócia responsável da área comunicações, proteção de dados & tecnologia e digital frontiers da sociedade de advogados Vieira de Almeida (VdA), seguida de Iakovina Kindylidi, senior international adviser comunicações, proteção de dados & tecnologia da VdA, e Inês Antas de Barros, sócia comunicações, proteção de dados & tecnologia da VdA.

Para obter mais informações acerca deste curso, ou para se inscrever, carregue aqui.