Bankinter e Sonae Sierra compram Torre Oriente em Lisboa

A Bankinter Investment e a Sonae Sierra anunciaram esta terça-feira a compra da Torre Oriente, um edifício de escritórios junto ao centro comercial Colombo, em Lisboa, com 14 pisos e uma taxa de ocupação próxima de 100%.

Ainda sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência, a operação consiste na constituição de uma Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI), denominada “Oriente Business Tower”, que deterá o edifício de escritórios e terá como acionistas o Bankinter Investment Inversión Alternativa I, FCR (um dos fundos de capital de risco de gestão delegada da Bankinter Investment SGEIC), a Sonae Sierra e um grupo de investidores, clientes de private banking e institucionais de Portugal e de Espanha, respetivamente.

Com 27.600 metros quadrados de área bruta total distribuída por 14 pisos, a Torre Oriente faz parte do complexo de escritórios Torres Colombo, localizado junto ao Centro Comercial Colombo. A Bankinter Investment, que gere sete mil milhões de euros em ativos, e a Sonae Sierra referem, em comunicado, que esta operação “dará acesso a um investimento de longo prazo, a uma operação com volume relevante e a um ativo seguro e resiliente”.

“A Torre Oriente apresenta uma taxa de ocupação próxima de 100% e conta com um portefólio diversificado de arrendatários, que têm demonstrado compromisso de longo prazo com o edifício, quer pela antiguidade da sua presença, quer através de contratos de longa duração”, lê-se na mesma nota de imprensa.

Depois de concluída a operação, a Oriente Business Tower SIGI S.A. será o 30º veículo de investimento lançado pelo Bankinter Investment nos últimos nove anos e o 7º veículo de investimento criado em parceria entre o Bankinter Investment e a Sonae Sierra, replicando os modelos da ORES Portugal, Atrium SIGI e outros.

Citado no comunicado, o country manager do Bankinter Portugal, Alberto Ramos, afirma que esta operação “reforça a estratégia de investimento alternativo do Bankinter Investment, permitindo aos seus clientes o acesso a ativos imobiliários sólidos, de rendimento estável e potencial de valorização a longo prazo, em colaboração com um gestor de referência no mercado”.

Já Vitor Freitas Duarte, da Sonae Sierra, destaca que a transação representa para a empresa “um passo adicional na expansão do seu negócio de investment management, consolidando o seu papel de gerador de oportunidades de investimento atrativas, simultaneamente reafirmando o compromisso com a gestão de ativos imobiliários sustentáveis e de elevada qualidade”.