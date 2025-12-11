Site para candidaturas ao E-Lar indisponível no arranque. Mantém falhas, mas já aceitou 328 candidaturas

“Serviço indisponível, por favor tente mais tarde” ou “Não é possível aceder a este site”. Estas foram as mensagens que os interessados em candidatar-se ao programa E-Lar encontraram na página dedicada às candidaturas no momento do pontapé de partida. Estas abriram esta quinta-feira, às 10h30.

Esta é a segunda fase do programa E-Lar, que abriu pela primeira vez em setembro. E a história repete-se: como na edição anterior, não foi possível aceder ao site à hora marcada para a abertura. Da última vez, o Governo informou que os 385 mil acessos ainda antes do arranque provocaram uma sobrecarga do servidor e impossibilitaram as candidaturas.

Esta quinta-feira, apesar dos problemas na abertura, foram submetidas 328 candidaturas numa hora, afirma o ministério do Ambiente e Energia. A dificultar a tarefa estão os cerca de 30.000 acessos registados a cada 10 segundos, informa ainda a tutela.

Esta quinta-feira, que também coincide com a greve geral, ainda não há reação por parte da tutela, com informações sobre causas ou previsão de resolução.

O E-Lar é um programa de apoios que permite substituir fogões, fornos e esquentadores a gás por equipamentos equivalentes elétricos de classe energética A ou superior. O valor dos apoios depende do tipo de equipamento e do beneficiário, se se trata de uma família vulnerável ou não. O valor mais elevado disponível corresponde a um conjunto elétrico de placa e forno, cuja compra é apoiada em 738 euros para famílias vulneráveis e 600 euros para as restantes.

(Notícia atualizada às 12h00 com mais informação)