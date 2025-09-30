Energia

Site para pedir apoio E-Lar com “serviço indisponível” no dia de arranque

As candidaturas ao E-Lar, que deveriam estar abertas a partir das 11 horas da manhã, estão de momento indisponíveis.

O site do apoio E-Lar, que dá acesso a vouchers para a troca de equipamentos a gás por equipamentos elétricos mais eficientes, deveria estar aberto a candidaturas a partir das 11 horas da manhã desta terça-feira. Contudo, o serviço mantém-se “indisponível”.

As candidaturas ao E-Lar deveriam ser submetidas através de um formulário disponível na página do Fundo Ambiental. Contudo, desde as 11h da manhã, a hora da abertura, que o site apresenta apenas a mensagem de “serviço indisponível”.

De acordo com o Governo, houve 385 mil acessos ainda antes da hora de arranque do programa, o que provocou uma sobrecarga do servidor e impossibilitou as candidaturas. Contactado, o Governo não respondeu imediatamente sobre previsões em relação à resolução do problema.

O E-Lar tem como objetivo promover a eficiência energética, e combater por essa via a pobreza energética. Ao mesmo tempo, quer promover a descarbonização. Nesse sentido, vem facilitar a troca de equipamentos a gás por elétricos de elevada eficiência.

Podem ser substituídos fogões, fornos e esquentadores a gás por equipamentos equivalentes elétricos de classe energética A ou superior. O valor dos apoios depende do tipo de equipamento e do beneficiário, se se trata de uma família vulnerável ou não. O valor mais elevado disponível corresponde a um conjunto elétrico de placa e forno, cuja compra é apoiada em 738 euros para famílias vulneráveis e 600 euros para as restantes.

