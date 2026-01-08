Nova SBE lança formação gratuita em blockchain

A Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE) lança a primeira edição da Blockchain Academy, uma formação gratuita em fundamentos de blockchain, que se inicia a 19 de janeiro e decorrerá durante quatro semanas em formato híbrido.

O programa intensivo será lecionado inteiramente em inglês, sendo aberto a todas as pessoas que queiram aprofundar o conhecimento sobre a tecnologia blockchain, desenvolver a capacidade crítica para analisar e aplicar estes conceitos num ecossistema em rápida evolução.

A formação é composta por cinco módulos: introdução aos fundamentos de blockchain, plataformas de blockchain, aplicações de negócio para smart contracts, governança e compliance e gestão de projetos em blockchain.

Cada módulo inclui uma avaliação contínua que atribui 1 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Culmina com a realização de um projeto final.

“Na Nova SBE, acreditamos que a literacia em blockchain é uma ferramenta essencial para preparar a sociedade e a economia para os desafios digitais do futuro. Com a Blockchain Academy, queremos democratizar o acesso a este conhecimento, tornando-o acessível não apenas à nossa comunidade académica, mas também a empreendedores e profissionais do setor tecnológico em Portugal”, afirma Leid Zejnilovic, associate dean for AI and digital transformation da faculdade mencionada.

A iniciativa integra o projeto BLOCKCHAIN.PT, financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PPR), pela República Portuguesa e pela União Europeia (no âmbito do Programa Next Generation EU).