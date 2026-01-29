A XPeng quer liderar a nova era da mobilidade elétrica

Licenciado em Marketing e com várias experiências profissionais no setor automóvel, Rafael Monteiro fala-nos da XPeng como uma das marcas chinesas de veículos elétricos mais tecnológicas e de crescimento mais rápido na Europa.

Tech player da indústria automóvel, a XPeng alia a elevada qualidade de construção a uma liderança tecnológica clara, com forte aposta em inteligência artificial, automação industrial e software avançado aplicado à mobilidade elétrica e que dispõe de fábricas totalmente automatizadas. “As fábricas automatizadas permitem uma margem de erro mínima e a inteligência artificial é utilizada nos nossos modelos, nomeadamente em funções de controlo por voz que adaptam a suspensão consoante a necessidade”.

Rafael Monteiro aborda ainda temas centrais para o futuro da mobilidade, como a condução autónoma. “O novo XPeng P7 + já incorpora um módulo de IA que pode ser usado para condução autónoma” e o desenvolvimento do “carro voador cujos testes reais já começaram na China onde será comercializado em 2026, mas na Europa ainda irá demorar até a infraestrutura permitir a sua utilização”.

Quanto à transformação dos modelos de propriedade automóvel, com o crescimento das soluções de subscrição e mobilidade partilhada, assume que o mercado já responde às necessidades do mercado. “Já é uma realidade a disponibilidade de diferentes modalidades de subscrição que terão que se adaptar às alterações de comportamento do mercado” e analisa também os desafios da transição energética, destacando a evolução positiva dos preços dos veículos elétricos, a necessidade de mais incentivos em Portugal e a importância de reforçar a rede de carregamento rápido. “Já existem ofertas de valor muito idênticas, entre viaturas térmicas ou elétricas, pelo que o preço já não constitui um constrangimento ao contrário da falta de incentivos em Portugal, como acontece em outros países da Europa, que atrasa a evolução para a descarbonização”. Porém, considera que estamos numa posição confortável face à infraestrutura em relação a Espanha.

Rafael Monteiro revela-nos ainda que a XPeng está atenta à importância de modelos eletrificados com soluções inovadoras que permitam contribuir para a redução de C02, soluções que permitam usufruir de um carro elétrico sem os constrangimentos de quem não tem possibilidade de carregamento em casa por exemplo, novidades cujo lançamento será em breve.

Sobre a visão da XPeng para a cidade do futuro, passa por um ecossistema sustentável, sem emissões de CO₂, suportado por tecnologia, eficiência energética e novas soluções híbridas a revelar em breve, que eliminem as barreiras ao carregamento doméstico.

Para os próximos 10 anos, Rafael Monteiro acredita que a marca tem um objetivo claro: estar no topo das preferências dos consumidores europeus numa nova era da mobilidade.

O Podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

Se preferir assista aqui: