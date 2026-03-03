Fundo de Emergência: O que é?

Um fundo de emergência é uma reserva financeira para nos ajudar em imprevistos. Planear esse fundo é tão importante quanto planear despesas mensais, como casa, água, luz, gás, carro, escola, alimentação e seguros. É uma das decisões mais importantes para garantir estabilidade financeira.

A quantia a ser poupada depende da situação laboral: trabalhadores por conta de outrem devem ter um fundo equivalente a seis meses de despesas fixas, enquanto trabalhadores por conta própria devem considerar doze meses. Por exemplo, se as despesas mensais forem 900€, o fundo de emergência ideal seria de 5.400€ para trabalhadores por conta de outrem e de 10.800€ para trabalhadores por conta própria.

Fatores que podem influenciar a quantia necessária incluem idade, capacidade de poupança, existência de seguros, tipo de gastos essenciais e diversificação de rendimentos.

É crucial isolar mensalmente o valor até alcançar o objetivo, mantendo o fundo numa aplicação de alta liquidez, mesmo que ofereça baixo rendimento.

Criar um fundo de emergência é essencial para o bem-estar financeiro e resiliência de qualquer família.

