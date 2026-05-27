Empresas

Cooke notifica Concorrência da compra da Avramar

  • Lusa
  • 21:26

A Cooke é uma sociedade canadiana que opera no setor da aquicultura e da pesca extrativa tradicional, sendo que em Portugal "comercializa robalo, dourada e corvina".

A Cooke notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra da Avramar, que comercializa em Portugal robalo, dourada e corvina criados nas suas instalações de aquicultura situadas em Espanha.

“A operação de concentração consiste na aquisição pela Cooke Inc. (“Cooke”) do controlo exclusivo sobre a Avramar Seafood, S.L. (“Avramar”)”, adianta esta quarta-feira a entidade liderada por Nuno Cunha Rodrigues.

A Cooke é uma sociedade canadiana que opera no setor da aquicultura e da pesca extrativa tradicional, sendo que em Portugal “comercializa robalo, dourada e corvina criados em Espanha através da sua subsidiária espanhola Culmarex, S.A.U.”, lê-se na ficha do processo divulgada pela AdC.

Por sua vez, a Avramar Seafood, S.L. é uma sociedade detida pela Amerra Capital Management LLC e que opera sobretudo sobretudo na produção, comercialização e distribuição de peixe fresco mediterrânico de aquicultura. “Em Portugal, a Avramar não produz peixe, limitando-se a comercializar as três espécies que cria nas suas instalações de aquicultura situadas em Espanha: robalo, dourada e corvina”, acrescenta o regulador.

No aviso, a AdC dá conta de que a notificação foi recebida em 20 de maio e que “as observações” devem ser remetidas ao regulador, no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do presente aviso.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Comentários ({{ total }})

Cooke notifica Concorrência da compra da Avramar

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

A lição dos dinossauros no elogio à criatividade e inovação

Tiago Freire, Leonor Gonçalves, Hugo Amaral,

Festival ECO. Criatividade, inovação, tolerância, empatia e cultura foram pontos cardeais apontados pelos oradores, partindo da área de cada um mas encontrando-se a meio de uma jornada de partilha.