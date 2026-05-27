Cooke notifica Concorrência da compra da Avramar

A Cooke notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra da Avramar, que comercializa em Portugal robalo, dourada e corvina criados nas suas instalações de aquicultura situadas em Espanha.

“A operação de concentração consiste na aquisição pela Cooke Inc. (“Cooke”) do controlo exclusivo sobre a Avramar Seafood, S.L. (“Avramar”)”, adianta esta quarta-feira a entidade liderada por Nuno Cunha Rodrigues.

A Cooke é uma sociedade canadiana que opera no setor da aquicultura e da pesca extrativa tradicional, sendo que em Portugal “comercializa robalo, dourada e corvina criados em Espanha através da sua subsidiária espanhola Culmarex, S.A.U.”, lê-se na ficha do processo divulgada pela AdC.

Por sua vez, a Avramar Seafood, S.L. é uma sociedade detida pela Amerra Capital Management LLC e que opera sobretudo sobretudo na produção, comercialização e distribuição de peixe fresco mediterrânico de aquicultura. “Em Portugal, a Avramar não produz peixe, limitando-se a comercializar as três espécies que cria nas suas instalações de aquicultura situadas em Espanha: robalo, dourada e corvina”, acrescenta o regulador.

No aviso, a AdC dá conta de que a notificação foi recebida em 20 de maio e que “as observações” devem ser remetidas ao regulador, no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do presente aviso.