Além do Imediato: Horizonte, Velocidade e Longevidade do Risco

Helena Chaves Anjos introduz duração temporal na análise de risco passando a perspetivar Horizonte–Velocidade–Longevidade para estruturar as tomadas de decisão dos seguradores.

Nos últimos tempos, o debate sobre gestão do risco tem vindo a sofrer uma transformação significativa. Organizações internacionais, supervisores, entidades reguladoras e fóruns especializados convergem numa mesma conclusão: os riscos tornaram-se mais interdependentes, mais rápidos e mais persistentes.

Esta evolução é visível nos debates europeus do setor segurador, sobre resiliência operacional, riscos climáticos, riscos sistémicos e governação prospetiva1, nos trabalhos internacionais das Nações Unidas, para a redução de riscos de catástrofes2, bem como nas reflexões atuais desenvolvidas por especialistas internacionais em gestão do risco. Uma publicação recente para líderes em estratégia de riscos3 constitui um exemplo particularmente relevante desta tendência. A mensagem central atual é simples, mas profunda: não basta definir o pior cenário. Importa igualmente compreender quando um risco poderá materializar-se, com que velocidade os seus efeitos se poderão propagar e durante quanto tempo esses efeitos poderão persistir.

Num contexto marcado por alterações climáticas, transformação digital, tensões geopolíticas, envelhecimento demográfico e crescente complexidade regulatória, a dimensão temporal emerge como um elemento essencial da análise do risco. A tradicional matriz bidimensional de probabilidade-impacto continua necessária, mas revela-se insuficiente para captar fenómenos de contágio, acumulação e propagação sistémica. O desafio para os decisores, supervisores e reguladores consiste, como tal, em integrar o fator temporal na governação do risco e na tomada de decisão estratégica.

Uma nova matriz para riscos complexos

A reflexão estratégica sobre riscos complexos, introduz três variáveis fundamentais para a compreensão dinâmica dos riscos: horizonte, velocidade e longevidade.

O horizonte temporal permite avaliar quando um risco poderá materializar-se;

A velocidade mede a r apidez com que os impactos se tornam significativos após a sua ocorrência;

após a sua ocorrência; A longevidade procura compreender durante quanto tempo os efeitos permanecem relevantes.

A combinação destas três dimensões permite construir perfis temporais distintos de risco, desde choques súbitos e de elevada velocidade até riscos transformacionais que se desenvolvem gradualmente, mas cujos efeitos podem perdurar durante décadas. Esta abordagem assente numa lógica tridimensional de Matriz HVL (Horizonte–Velocidade–Longevidade), evidencia a importância de compreender não só a probabilidade e o impacto dos riscos, mas também quando se materializam, quão rapidamente se propagam e durante quanto tempo os seus efeitos permanecem relevantes.

Mais importante do que a dimensão conceptual é a utilidade prática desta leitura. Ao incorporar variáveis temporais, torna-se possível distinguir os riscos que exigem monitorização contínua daqueles que requerem transformação estrutural. Permite igualmente identificar pontos de inflexão onde estes diferentes riscos convergem, se amplificam mutuamente e geram efeitos em cascata. Para o setor segurador, esta perspetiva possui especial relevância. Um evento climático extremo pode produzir perdas imediatas. Contudo, os seus efeitos sobre preços, modelos de subscrição, capacidade de cobertura, cadeias de abastecimento ou

estabilidade financeira podem prolongar-se durante anos. O mesmo sucede com riscos demográficos, tecnológicos ou geopolíticos. A consequência é clara: a governação do risco afirma-se não só como exercício de gestão e controlo mas como instrumento vital de apoio à decisão estratégica e à capacitação da resiliência institucional.

Dos riscos isolados aos riscos sistémicos

A principal implicação desta evolução é a crescente perceção de que os riscos deixaram de ser eventos isolados. As crises recentes demonstraram que os impactos raramente permanecem confinados ao domínio onde se originam. Pelo contrário, tendem a propagar-se através de múltiplos mecanismos de transmissão, afectando simultaneamente diferentes setores, indústrias, geografias e instituições.

Neste contexto, a temporalidade do risco assume uma importância estratégica. Não só porque ajuda a antecipar acontecimentos, mas porque permite compreender as suas trajetórias.

Um risco de baixa probabilidade pode tornar-se crítico se possuir elevada velocidade de propagação;

de propagação; Um risco aparentemente moderado pode revelar-se estrutural se os seus efeitos forem persistentes;

Um risco distante pode exigir ação imediata se existirem sinais de aceleração ou aproximação de pontos

de rutura.

O envelhecimento demográfico constitui um exemplo paradigmático. Trata-se de um risco transformacional, caracterizado por horizonte longo, velocidade reduzida e longevidade moderada. Contudo, os seus impactos sobre pensões, sistemas de saúde, proteção financeira e modelos de negócio acumulam-se progressivamente, tornando-se cada vez mais difíceis de reverter.

O mesmo raciocínio aplica-se aos riscos climáticos emergentes, aos desafios tecnológicos associados à inteligência artificial e às vulnerabilidades geopolíticas. Nestes casos, o processo de tomada de decisão tende a ser condicionado por um horizonte imediato, elevada velocidade de propagação e uma longevidade mais reduzida dos efeitos, à luz dos acontecimentos recentes.

Neste contexto a discussão sobre gestão do risco deve evoluir da mera avaliação de eventos para a compreensão das dinâmicas temporais e sistémicas que moldam o futuro. A questão central deixa de ser exclusivamente a prevenção de perdas. Passa a ser a capacidade de adaptação perante mudanças profundas, estruturais e persistentes.

Uma visão temporal integrada

A incorporação da dimensão temporal do risco representa uma oportunidade para reforçar a qualidade da governação, da supervisão e da tomada de decisão estratégica.

Em primeiro lugar, importa promover metodologias que complementem as matrizes tradicionais bidimensionais de probabilidade e impacto com instrumentos capazes de avaliar horizonte, velocidade e longevidade dos riscos;

de probabilidade e impacto com instrumentos capazes de avaliar horizonte, velocidade e longevidade dos riscos; Em segundo lugar, torna-se necessário reforçar mecanismos de deteção precoce, monitorização contínua e análise prospetiva, permitindo identificar sinais emergentes antes da materialização dos impactos;

permitindo identificar sinais emergentes antes da materialização dos impactos; Em terceiro lugar, a supervisão baseada no risco deve continuar a evoluir segundo princípios de proporcionalidade, adequando exigências prudenciais à natureza, dimensão e complexidade dos riscos enfrentados pelas organizações.

Finalmente, importa reconhecer que a resiliência não se limita à capacidade de resistir a choques. Inclui igualmente a capacidade de antecipação, adaptação e transformação dos agentes económicos perante contextos de incerteza crescente.

Pela experiência na avaliação de riscos, na proteção financeira e na gestão de horizontes temporais alargados, os líderes de risco estão particularmente bem posicionados para contribuir para esta agenda, assumindo um papel ativo na construção de uma cultura de antecipação e de resiliência institucional.

Num mundo cada vez mais marcado pela complexidade, compreender o risco exige olhar além do imediato, integrando na antecipação estratégica o momento da materialização dos riscos, a velocidade de propagação dos impactos e a longevidade da persistência dos seus efeitos no futuro.

1 EIOPA, Keynote Speech, Petra Hielkema, on Natural Catastrophe Risk in the European Union, Athens Greece, 10 June 2026.

2 United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Briefing Note on Systemic Risk, June 2026.

3 Strategic RISK, Seeing Beyond the Immediate: A New Lens for Risk Leaders, June 2026.