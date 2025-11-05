Aníbal Cavaco Silva: Uma referência maior

"As condições de governabilidade proporcionadas pelo maioritário apoio popular demonstraram a importância da estabilidade", escreve o primeiro-ministro. "Não procurou consensos fáceis".

Há quarenta anos, em novembro de 1985, tomava posse o X Governo Constitucional, liderado por Aníbal Cavaco Silva. Iniciava-se uma década, até agora irrepetível, de progresso e desenvolvimento económico e social. Uma década de consolidação democrática, de integração e afirmação de Portugal na Europa, de profunda transformação da economia, com reflexos perduráveis na vida dos portugueses. Hoje, a governação de Aníbal Cavaco Silva continua a ser, incontornavelmente, a referência maior do ímpeto reformista e da transformação estrutural que queremos para Portugal.

Aníbal Cavaco Silva é uma personalidade ímpar da história da nossa democracia pelo modo único como entendeu e exerceu os mandatos que os portugueses lhe confiaram. Firme nos princípios, pragmático na decisão e determinado a agir. Num país ainda com marcas gravosas de atrasos sistémicos no seu desenvolvimento social e económico, Cavaco Silva conseguiu impor uma visão de futuro que envolvia toda a sociedade num projeto transformador. Tinha uma ambição para Portugal e sabia como pô-la em prática. Empenhados e mobilizados, os portugueses concederam-lhe, com duas maiorias absolutas, as condições de estabilidade política e governativa indispensáveis à mudança e ao progresso.

Recordo, com profunda admiração e respeito, a coragem, a visão e o legado de Aníbal Cavaco Silva. Sob a sua liderança, Portugal iniciou um ciclo de reformas estruturais, desenvolvimento e dinamismo económico, aproveitando na plenitude a adesão à Comunidade Económica Europeia, em 1986, concretizando um longo processo que teve em Francisco Sá Carneiro e Francisco Pinto Balsemão dois dos seus grandes construtores.

As condições de governabilidade proporcionadas pelo maioritário apoio popular marcaram decisivamente uma nova fase de Portugal, demonstrando aos portugueses a importância da estabilidade para o progresso e o desenvolvimento económico e social do país. Luís Montenegro

Em dez anos, o país modernizou-se. Do sistema educativo à ciência, da cultura à comunicação social, do mercado de trabalho à fiscalidade, da justiça ao sistema financeiro, das infraestruturas à agricultura, da saúde à integração europeia.

Portugal deve muito aos governos de Aníbal Cavaco Silva. Pela sua visão, ímpeto reformista e total dedicação à causa nacional. Deve-lhe um dos períodos mais dinâmicos e prósperos da nossa história recente, caracterizado pela valorização do mérito, do esforço e da competência.

A esta distância já é possível ver para além da lente ideológica que, tantas vezes, distorce a objetividade e impede o juízo justo. Olhamos para trás e percebemos que as bases do Portugal moderno foram construídas com o primeiro-ministro Cavaco Silva. O país que conhecemos hoje não seria possível sem a sua visão reformista e de futuro. Não procurou consensos fáceis, mas sim resultados duradouros.

Aníbal Cavaco Silva é a nossa grande referência na ação governativa. Portugal enfrenta hoje novos e complexos desafios, mas o espírito que enformou aquela década prodigiosa continuará a inspirar-nos: pela vontade de reformar e transformar o nosso país, pela vontade de crescer e de dar um futuro mais próspero aos portugueses.