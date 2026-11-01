Antifrágil

Nuno Oliveira Matos pergunta-se se, ao criar uma seguradora de raiz hoje, sabendo os riscos e as oportunidades da próxima década, organizá-la-íamos da mesma forma que as atuais.

A indústria seguradora encontra-se em mais um momento decisivo da sua história. Durante décadas, o seu sucesso assentou numa lógica de analisar padrões históricos, gerir riscos e capital com prudência e construir escala. Esse modelo permitiu criar as resilientes empresas de seguros de hoje.

No entanto, as condições que sustentaram esse sucesso estão a mudar mais rapidamente do que muitas empresas de seguros conseguem adaptar-se.

As alterações climáticas, a instabilidade geopolítica, a aceleração tecnológica, os riscos cibernéticos, as novas dinâmicas demográficas e a crescente interconexão das economias estão a transformar profundamente a natureza dos riscos. O desafio para as empresas de seguros já não é apenas compreender o que pode acontecer. É responder a uma realidade onde a velocidade da mudança torna o passado um guia cada vez menos fiável para tomar decisões sobre o futuro.

Neste contexto, fala-se frequentemente de transformação digital como a prioridade estratégica do setor. Mas talvez estejamos a fazer a pergunta errada. A verdadeira questão não é quão digital uma empresa de seguros consegue tornar-se. A verdadeira questão é se o seu modelo operacional está preparado para um futuro que será inevitavelmente mais imprevisível, mais volátil e mais complexo do que qualquer período anterior.

Muitas empresas de seguros continuam organizadas para maximizar eficiência e consistência. Essas características foram fundamentais num ambiente relativamente estável. Contudo, o futuro exigirá algo diferente. Exigirá capacidade de adaptação. Exigirá rapidez na tomada de decisão. Exigirá estruturas organizacionais capazes de evoluir à mesma velocidade que os riscos que pretendem proteger.

Durante décadas, a dimensão foi considerada a principal fonte de vantagem competitiva. Maior escala significava melhor diversificação, custos mais baixos, mais dados e maior acesso a capital. Hoje, parte dessa vantagem está a ser progressivamente erodida. A tecnologia democratizou capacidades que anteriormente estavam reservadas aos maiores operadores. Modelos analíticos avançados, plataformas cloud, inteligência artificial e ecossistemas digitais reduziram significativamente as barreiras à entrada. A diferença entre vencedores e perdedores deixa gradualmente de estar associada à dimensão da organização e passa a estar relacionada com a sua capacidade de aprender, adaptar-se e transformar-se de forma contínua.

Talvez a mudança mais importante seja conceptual. Durante muito tempo, as empresas de seguros definiram-se como organizações de subscrição. No futuro, poderão ser mais corretamente entendidas como organizações especializadas na alocação de capital sob incerteza. A subscrição, o resseguro, os investimentos, a distribuição e a gestão de riscos deixam de ser atividades separadas para se tornarem componentes de uma única equação económica, a de gerar o melhor retorno possível ajustado aos riscos assumidos.

Esta visão integrada é particularmente relevante num momento em que os riscos se tornam mais sistémicos e interdependentes. Eventos climáticos extremos influenciam carteiras de investimento. Vulnerabilidades cibernéticas afetam modelos de responsabilidade civil. Tensões geopolíticas alteram cadeias de abastecimento globais. A fragmentação organizacional, historicamente aceitável, começa a tornar-se uma vulnerabilidade estratégica.

As empresas de seguros mais bem posicionadas serão aquelas que conseguirem integrar decisões de subscrição, capital, investimento e resseguro numa única visão económica do negócio.

É também neste contexto que a inteligência artificial deve ser analisada. Grande parte da discussão continua excessivamente centrada na redução de custos e na automação. Embora esses benefícios sejam reais, representam apenas uma parte do potencial.

O verdadeiro impacto da inteligência artificial será determinado pela sua capacidade de melhorar decisões críticas. Uma melhor seleção de risco. Uma deteção mais rápida de fraude. Uma identificação mais precisa de acumulações de exposição. Uma utilização mais eficiente do capital. Em última análise, a inteligência artificial não deverá ser vista apenas como uma ferramenta operacional. Deverá ser entendida como uma ferramenta de otimização económica, que influencia diretamente a criação de valor e a resiliência financeira das empresas de seguros.

Mas talvez a mudança mais profunda seja cultural. Durante décadas, o setor segurador concentrou-se em gerir riscos. Nos próximos anos, o conceito central poderá passar a ser resiliência. Existe uma diferença fundamental entre ambos. Gerir riscos significa procurar evitar perdas. Construir resiliência significa garantir que a organização consegue prosperar apesar de choques inevitáveis. Num mundo cada vez mais complexo, não serão as empresas de seguros que melhor preveem o futuro que irão liderar. Serão as que melhor se adaptam quando o futuro não acontece como previsto.

Esta distinção pode parecer subtil, mas tem implicações profundas. Obriga as empresas de seguros a questionar estruturas organizacionais, modelos de governação, processos de decisão e até a forma como desenvolvem talento. A resiliência deixa de ser apenas uma preocupação regulatória ou de gestão de riscos para se tornar uma competência estratégica central.

Por isso, talvez a pergunta mais importante para os líderes do setor segurador não seja como melhorar a eficiência, acelerar a digitalização ou aumentar a quota de mercado. A pergunta verdadeiramente transformadora é se estivéssemos a criar esta seguradora de raiz hoje, sabendo tudo o que sabemos sobre os riscos e as oportunidades da próxima década, organizá-la-íamos exatamente da mesma forma?

Para muitas organizações, a resposta honesta seria não. E é precisamente aí que começa a conversa mais importante sobre o futuro do setor segurador. Porque o modelo operacional preparado para o futuro não é aquele que melhor otimiza o presente. É aquele que permite reinventar-se continuamente à medida que o futuro chega. E, no setor segurador, esse futuro já deixou de ser uma hipótese distante para se tornar uma realidade em construção.