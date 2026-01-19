IA em 2026: Da simples adoção à vantagem decisiva

Em 2026, o debate deixará de ser sobre a importância da IA. O foco será escalar a implementação com o máximo de responsabilidade e rigor estratégico.

A Inteligência Artificial deixou de ser um conceito futurista; passou a ser um motor central da transformação empresarial. Ao longo do último ano, as organizações foram além da experimentação, integrando a IA nas operações do dia a dia e gerando novas eficiências. No entanto, esta aceleração trouxe novos desafios: dados fragmentados, riscos acrescidos de segurança e uma necessidade imperativa de soberania em toda a infraestrutura tecnológica.

Em 2026, o debate deixará de ser sobre a importância da IA; o foco será agora escalar a sua implementação com o máximo de responsabilidade e rigor estratégico. Um estudo global do IBM Institute for Business Value, baseado em entrevistas a 1.000 executivos C-level e a 8.500 consumidores, identifica quatro prioridades que irão ditar as agendas empresariais este ano:

1) A Resiliência da IA exige Soberania

A criação de valor através da IA exige uma infraestrutura robusta. A dependência excessiva de um único fornecedor ou região acarreta riscos, desde interrupções e desafios de conformidade até atrasos no acesso à inovação. Para 93% dos executivos, a soberania tecnológica – o controlo total sobre sistemas, dados e infraestrutura — tornou-se um pilar fundamental da sua estratégia para 2026.

Reforçar a resiliência implica projetar arquiteturas que permitam que workloads, dados e agentes de IA se movam de forma fluida entre ambientes e fornecedores de confiança. A portabilidade e a interoperabilidade serão requisitos críticos para garantir a continuidade operacional face a eventuais disrupções globais.

2) A colaboração entre humanos e IA irá gerar impacto

Contrariamente ao que sugerem algumas manchetes, os colaboradores das empresas estão a adotar ativamente IA. O nosso estudo demonstra que o número de profissionais recetivos a uma maior utilização desta tecnologia é duas a três vezes superior ao daqueles que manifestam resistência. Estes colaboradores encaram a IA como uma forma de eliminar tarefas repetitivas, permitindo o foco em trabalho estratégico e a promoção da criatividade.

A verdadeira vantagem competitiva reside na colaboração. Ferramentas que aceleram a redação de e-mails poupam minutos; agentes de IA concebidos para reduzir os atrasos no processamento de faturas em 90% transformam radicalmente o negócio. As organizações que alinharem o talento humano com tarefas que exijam sentido crítico, criatividade e relações interpessoais irão gerar um impacto sem precedentes.

Esta transição exige uma mudança cultural e investimento na qualificação. 56% dos colaboradores consideraria trocar de empresa e 42% aceitaria uma redução salarial para obter melhor formação em adaptabilidade, inovação e utilização eficaz de tecnologias de IA.

3) Transparência é a Nova Moeda da Confiança

O sucesso é hoje uma questão de confiança. Para 95% dos executivos, a confiança será um fator determinante no desempenho comercial dos produtos/serviços. Embora os clientes possam tolerar falhas, são extremamente sensíveis a imprevistos, sobretudo no que diz respeito à utilização de dados. Dois terços trocariam de marca se o uso de IA não fosse revelado e metade estaria disposta a pagar mais pela transparência.

As empresas que garantirem uma comunicação clara, o controlo rigoroso dos dados e o acesso antecipado a novas funcionalidades de IA irão converter confiança em lealdade e advocacia da marca. A transparência deixou de ser opcional para se tornar uma vantagem competitiva.

4) Converter a Volatilidade em Oportunidade

A volatilidade deixou de ser encarada apenas como um risco para passar a ser um catalisador de crescimento. Para 74% dos líderes, a disrupção será a génese de novas oportunidades em 2026. A IA viabiliza a tomada de decisão em tempo real, permitindo às empresas adaptarem-se com agilidade e capitalizarem as mudanças dinâmicas do mercado.

A utilização de agentes de IA permite reorganizar cadeias de abastecimento, ajustar preços e personalizar o marketing em tempo real, com uma rapidez inalcançável pelos processos tradicionais. Para aproveitar estas vantagens, as organizações devem integrar estes sistemas na tomada de decisão com uma governança clara e rigorosa, de forma a mitigar vulnerabilidades como ciberataques e enviesamentos.

O que irá definir os Líderes em 2026

O ritmo acelerado da IA exige estratégias ousadas. O sucesso não resultará da simples adoção da tecnologia, mas da sua integração resiliente, confiável e ágil em todos os processos, decisões e na experiência do cliente.

As organizações que combinem soberania, colaboração, transparência e agilidade numa estratégia única irão gerar valor real e protagonizar o próximo capítulo da transformação.