Seguro‑Caução: A Reforma Simples que Pode Mudar Tudo

Desde compradores de casa em planta, até ambições de PME com limitações de crédito. Patrícia Azevedo Lopes enumera as vantagens e diz o que está a limitar o uso massivo dos seguros de caução.

Portugal encontra‑se num daqueles momentos decisivos em que uma solução simples, acessível e amplamente validada no resto do mundo pode transformar de forma profunda a sua economia e a forma como gere risco.

O seguro‑caução é precisamente esse tipo de instrumento: uma ferramenta pragmática, sólida e madura, capaz de fortalecer relações contratuais, proteger consumidores e dar às empresas condições mais equilibradas para operar. Não se trata de inovação tecnológica nem de uma reforma estrutural complexa; trata‑se da adoção consciente de um mecanismo de proteção que já demonstrou, em múltiplos mercados, ser eficaz e economicamente vantajoso.

O primeiro passo desta transformação é, aliás, surpreendentemente simples: criar um enquadramento regulatório claro e autónomo dedicado ao seguro‑caução. Hoje, ele existe, mas vive diluído entre outras categorias seguradoras, sem a visibilidade e a organização próprias de um instrumento com impacto tão significativo.

Com uma norma regulamentar específica, emitida pela Autoridade de Supervisão de Seguros, seria possível definir de forma precisa as modalidades de caução, os critérios mínimos de cobertura, os requisitos prudenciais, os padrões digitais para emissão e verificação, bem como regras uniformes para entidades públicas e privadas. Apenas esta clarificação jurídica teria efeitos imediatos: reduziria incerteza, incentivaria o mercado a adotá‑lo e tornaria o instrumento mais acessível e compreensível para todos.

Outro passo essencial é reconhecer formalmente que o seguro‑caução pode substituir, com vantagens, as tradicionais garantias bancárias. Estas últimas, embora úteis, criam bloqueios financeiros que penalizam sobretudo as empresas mais pequenas. Ao consumirem plafonds de crédito e exigirem contrapartidas pesadas, condicionam a capacidade de investimento e de execução das empresas. Em muitos casos, uma PME vê‑se impossibilitada de concorrer a um contrato público ou de assumir novos compromissos porque o banco não lhe concede mais garantias. O seguro‑caução, ao contrário, não absorve essas linhas de crédito e liberta liquidez operacional. Esta mudança aumentaria a competitividade, ampliaria a base de empresas aptas a contratar e criaria um ambiente económico mais dinâmico e justo sem qualquer perda de segurança para quem contrata.

A proteção dos compradores de imóveis em planta seria outra das áreas onde o seguro‑caução teria impacto imediato e profundo. Todos os anos, milhares de portugueses entregam valores substanciais para adquirir habitações ainda por construir. Apesar do montante envolvido e da exposição ao risco, Portugal continua sem um mecanismo obrigatório que garanta a restituição desses valores em caso de incumprimento ou insolvência do promotor.

O seguro‑caução resolveria este problema de forma direta: se o promotor falhar, a seguradora indemniza o comprador. Esta solução responsabiliza os operadores imobiliários, cria confiança no mercado e evita que famílias percam poupanças acumuladas durante anos. É, simultaneamente, uma medida de proteção do consumidor e um reforço da credibilidade do setor.

No arrendamento urbano, a adoção do seguro‑caução permitiria modernizar um mercado que, em Portugal, permanece marcado por práticas antigas e fontes permanentes de conflito. A caução tradicional imobiliza capital, é frequentemente mal utilizada e está na origem de disputas recorrentes entre inquilinos e senhorios. O seguro‑caução reduziria significativamente estas tensões, garantindo o pagamento de rendas e eventuais danos sem exigir montantes elevados à cabeça.

Esta mudança tornaria o mercado mais acessível, sobretudo a jovens e famílias, enquanto aumentaria a segurança dos proprietários. É uma solução de equilíbrio e de previsibilidade — precisamente aquilo que o mercado português não tem conseguido alcançar.

A modernização do sistema ficaria incompleta sem um avanço digital consistente. A criação de um portal nacional para gestão, emissão e verificação de cauções seguradoras representaria um avanço decisivo. Esta plataforma permitiria confirmar uma caução em segundos, reduzir a fraude, simplificar auditorias e aumentar a transparência. Seria um instrumento essencial tanto para o setor público como para o privado, permitindo um controlo mais rigoroso e simultaneamente mais ágil. É, além disso, uma reforma coerente com a trajetória de digitalização que Portugal já vem adotando noutras áreas da administração pública.

O efeito total desta reforma seria maior do que a soma das suas partes. O seguro‑caução não elimina riscos — redistribui‑os para quem tem capacidade real de os suportar. Não complica processos — simplifica‑os, tornando‑os mais previsíveis e menos litigiosos. Não aumenta custos — evita danos e reduz o peso financeiro das garantias tradicionais. É, acima de tudo, uma solução que devolve confiança aos agentes económicos e cria condições para um mercado mais equilibrado, mais transparente e mais eficiente.

Portugal não precisa de reinventar o que outros já testaram com sucesso. Precisa apenas de assumir a vontade de implementar este instrumento de forma séria, sistemática e coerente. O seguro‑caução está ao alcance do país e tem potencial para transformar a forma como cidadãos e empresas lidam com risco — com mais proteção, mais segurança e mais maturidade económica. O país tem tudo a ganhar com esta mudança. Falta apenas decidir avançar.