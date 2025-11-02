Aumentar a adoção de IA deverá ser uma das primeiras prioridades de uma Agenda Nacional para a IA. Será a oportunidade da década para transformar as nossas empresas e administração pública.

Esta opinião faz parte da 16.ª edição do ECO magazine. Pode comprar aqui.

A introdução de uma nova tecnologia de uso geral — em inglês, General Purpose Technology (GPT) — é algo que só acontece de décadas em décadas. É esse momento que estamos a viver com a introdução da IA Generativa popularizada pelo ChatGPT. Apesar de GPT, neste caso, querer dizer General Pretrained Transformer, um algoritmo de Inteligência Artificial (IA).

Este algoritmo desencadeou uma nova revolução tecnológica ao nível da cognição humana, com um impacto estimado em 80% dos empregos. O efeito sobre a produtividade será significativo, podendo mesmo duplicar o crescimento do PIB até 2030.

Mas o impacto social também será imenso e precisamos estar preparados. No último ano, a taxa de desemprego de recém-licenciados nos Estados Unidos subiu de 2,3% para 5,8%. Para atingirmos um valor tão alto, temos de recuar ao final da pandemia. Este impacto é ainda maior nas profissões mais expostas à IA como a engenharia de software, a gestão ou a advocacia. Em fevereiro de 2025, havia 5% mais jovens recém-licenciados desempregados em engenharia de software nos EUA.

Dois cenários para empresas e governos

Apesar de muitos “futuristas” preverem a Super Inteligência para breve e com isso o fim do emprego, esse cenário está ainda no reino da ficção científica. Infelizmente, ainda teremos de esperar décadas por um robô que faça a cama ou coloque a loiça na máquina. Afastando este cenário futurista, existem dois cenários fundamentais para os quais empresas e governos têm rapidamente de se preparar.

O primeiro cenário é o do aumento da bipolarização. Nele, muitas empresas irão substituir tarefas humanas por IA levando à perda de emprego. Quadros de topo usarão IA para tarefas como relatórios ou avaliações de performance, dispensando assim os profissionais que antes realizavam essas tarefas. E com o aumento da produtividade, verão os seus salários subir. Também terão acesso às ferramentas de IA mais avançadas (e mais caras) aumentando o “fosso de inteligência” para os seus subordinados. Há algumas semanas, um consultor sénior mencionou-me com orgulho que já estava a utilizar um dos modelos mais recentes da OpenAI, embora reconhecesse que, devido ao custo elevado, os consultores juniores ainda não tinham acesso.

O segundo cenário é o da democratização no acesso ao conhecimento especializado. Neste cenário, o conhecimento especializado será democratizado, permitindo que profissionais sem formação superior realizem tarefas antes reservadas a uma elite. A IA irá dar as bases do conhecimento científico e técnico avançado — que irá estar sempre atualizado pois a IA rapidamente assimila novo conhecimento científico. Um exemplo é o dos enfermeiros que depois de ganharem experiência em decisões de risco trabalhando com médicos poderão progressivamente assumir tarefas por estes realizadas. Este cenário irá ajudar a combater a escassez de profissionais especialmente em zonas remotas.

Compete às empresas e governos agir proativamente tendo em conta estes cenários. Deverão pensar em novos planos de carreira e na formação em IA Generativa. Se não o fizerem, irão criar medos nas organizações levando a uma adoção mais lenta da IA. Os governos deverão antecipar o impacto no emprego — especialmente no jovem — que irá alimentar o populismo e o extremismo político.

A oportunidade da década para Portugal e Europa

Segundo o Eurostat, a adoção de IA por empresas na UE aumentou em média 80% de 2023 para 2024. Mas em Portugal só aumentou 10% e ainda estamos em 9% de adoção, três vezes menos do que países como a Dinamarca, Bélgica ou Holanda. Aumentar a adoção de IA deverá ser uma das primeiras prioridades de uma Agenda Nacional para a IA. Será a oportunidade da década para transformar as nossas empresas e administração pública. Sem esquecer a educação, onde a transformação será ainda maior.

Enquanto os EUA e a China competem pela supremacia em IA, a Europa está unicamente posicionada para ser o farol global em IA Responsável. Com isso, iremos atrair o melhor talento do mundo em IA e inventar o futuro da Europa.

À escala europeia, a Comissão anunciou investimentos em IA de 200 mil milhões de euros. Esta é uma grande oportunidade para a Europa passar de projetos a produtos que resolvam problemas reais criando valor económico. Será um passo fundamental para uma soberania tecnológica europeia.

Esse é o modelo de inovação do Centro para a IA Responsável que já investiu 50 milhões de euros em Portugal na criação de produtos de IA. Alguns destes produtos já são globais contribuindo para as nossas exportações. O Centro junta líderes de indústria com startups e centros de investigação para desenvolver produtos baseados nos princípios e tecnologias da IA Responsável. Uma IA que não seja confiável, que discrimine ou não seja sustentável acabará por ser preterida por uma responsável.

