5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que arrancam as obras na Ponte 25 de Abril, o governador do Banco de Portugal vai ao Parlamento falar sobre o endividamento das famílias. Enquanto isso, do outro lado do oceano, a Fed deverá subir as taxas de juro. Esta quarta-feira ficará ainda marcada pela apresentação do parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2017 e pela audição do novo nome indicado pelo Governo para vogal da ERSE.

Reserva Federal volta a subir taxas de juros?

Termina, esta quarta-feira, a reunião do Comité do Mercado Aberto do banco central dos Estados Unidos. A expectativa partilhada pelos investidores é de que a Reserva Federal aumente as taxas de juro, o que já tinha sido sinalizado, no final de novembro. “Consistente com o nosso julgamento que continua a ser apropriada uma abordagem gradual à política de normalização, quase todos os participantes expressam a visão de que outro aumento do intervalo-alvo da federal funds rate será provavelmente apropriado muito em breve”, lia-se, na altura, nas minutas da reunião do banco central. A concretizar-se, esta será a quarta subida das taxas de juro deste ano. Além disso, os investidores receiam que tal aumento provoque uma desaceleração da economia global. No Twitter, o Presidente dos Estados Unidos também criticou a iminente decisão da Fed, considerando-a uma “tolice”.

Carlos Costa vai ao Parlamento

O governador do Banco de Portugal vai ser ouvido, esta quarta-feira, pelos deputados da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Carlos Costa deverá ser questionado sobre a evolução do endividamento das famílias portuguesas. De janeiro a outubro, o montante total dos empréstimos aos consumidores superou os 6.088 milhões de euros, mais 673 milhões de euros face a igual período do ano passado. Isto apesar de a medida macroprudencial para o crédito colocada em prática pelo Banco de Portugal. Em causa está a colocação de três tipos de limites: taxa de esforço, maturidade dos empréstimos e rácio entre o montante do financiamento face ao valor do imóvel que serve de garantia.

Tribunal de Contas sobre ano económico de 2017

O Tribunal de Contas apresenta, esta quarta-feira, o seu parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2017, que será entregue ao presidente ao presidente da Assembleia da República. Segundo o documento em questão (publicado pela Direção-Geral do Orçamento), no ano passado, o ministro das Finanças deixou cativos 425,3 milhões de euros em despesa. De resto, esta tem sido uma das matérias mais polémicas desta legislatura. Às 13h50, Vítor Caldeira deverá explicar aos jornalistas a análise do Tribunal de Contas.

Depois do chumbo de Carlos Pereira, há luz verde para Pedro Verdelho?

Pedro Verdelho vai ser ouvido, esta quarta-feira, pelos deputados da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas sobre a sua nomeação para vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). O Governo indigitou Verdelho depois de a Comissão de Economia ter dado um parecer desfavorável ao deputado Carlos Pereira, que acabou por renunciar à nomeação.

Começam obras na Ponte 25 de Abril

As obras de conservação da Ponte 25 de Abril arrancam, esta quarta-feira, devendo prolongar-se por 720 dias. A cerimónia que assinala o início deste processo (que deverá implica um investimento de 15 milhões de euros) contará com a presença do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. Esta empreitada tem como objetivo a realização de trabalhos de manutenção tidos como necessários pelos responsáveis pela inspeção e monitorização do comportamento estrutural da Ponte 25 de Abril.