Lembra-se da Phone-ix, a operadora móvel dos CTT? Vai acabar

Mais de uma década depois, os CTT vão acabar com a operadora móvel virtual Phone-ix, revelou a Anacom. O fim da marca vai acontecer a 1 de janeiro de 2019 e os atuais clientes podem pedir até março a portabilidade dos seus números para outras empresas prestadoras do serviço.

“Os CTT informaram a Anacom de que vão cessar a atividade do operador móvel virtual Phone-ix a partir de 1 de janeiro de 2019 e que remeterão uma mensagem escrita a toda a sua base de clientes pré-pagos a informar sobre esta situação”, indica o regulador. A confirmação também foi publicada naquele que era o site oficial da empresa.

O regulador informa também que “os clientes dos CTT podem requerer, desde já e até três meses após a data da cessação do serviço, a portabilidade dos seus números para outros prestadores de serviço móvel”.

A Phone-ix foi uma marca lançada pelos CTT no final de novembro de 2007, com o objetivo de entrar no mercado das telecomunicações. A empresa usava a rede da Meo, que, na altura, ainda se apresentava ao mercado sob a insígnia TMN. Arrancou com cerca de 14 mil clientes, depois de os CTT, na altura liderados por Luís Nazaré, terem oferecido um cartão SIM a todos os trabalhadores.