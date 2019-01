Telles tem mais um sócio: João Luís Araújo

João Luís Araújo é o mais recente sócio da TELLES. O advogado, que integrou a sociedade há quatro anos, tem focado a sua atividade nas áreas de Fiscal e Financeiro e conta com uma vasta experiência internacional, tendo passado pelo HSBC e por duas big four no Reino Unido e no Brasil.

Licenciado pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, João Luís Araújo tem um LL.M em Direito Tributário Internacional concedido pela Queen Mary, University of London, e é titular do Advanced Diploma in International Taxation (ADIT) emitido pelo Chartered Institute of Taxation.

Segundo o managing partner da TELLES, Miguel Torres, “A TELLES convidou o João Luís Araújo para sócio pelas suas características pessoais e profissionais e por entender que trará um importante contributo para a consolidação e desenvolvimento da sociedade. O João Luís tem feito, desde que integrou a TELLES, um percurso sério, consistente e promissor e tem contribuído ativamente para a internacionalização da atividade da TELLES, nas áreas de private clients e fiscalidade internacional.”

Com este reforço da estrutura societária, a TELLES passa a contar com 16 sócios.