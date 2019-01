A Netflix vai ficar mais cara. O preço das mensalidades vai subir entre 13% e 18% nos EUA e outros mercados da América, anunciou a empresa, de acordo com a CNBC. É o maior aumento de preços feito pela empresa desde que lançou o serviço de streaming de filmes e séries, há 12 anos.

Para já, ao que o ECO apurou junto de fonte oficial da empresa, não há informações que apontem para uma subida dos preços em Portugal. “Os aumentos de preços são específicos para cada país e o aumento dos preços nos Estados Unidos não influencia ou apontam para uma mudança global (ou local)”, disse fonte oficial da Netflix.

Nos EUA, o plano mais comum, “Standard”, que custava 11 dólares por mês, passou a custar 13 dólares, segundo a CNBC. Este plano permite ver filmes e séries em alta definição em até dois ecrãs em simultâneo. O plano “Base”, que custava oito dólares, custa agora nove dólares por mês. Já a opção “Premium”, que custava 14 dólares, tem agora um custo de 16 dólares.

As novas tarifas entraram em vigor para os novos clientes esta terça-feira e deverão chegar aos subscritores atuais nos próximos três meses, segundo o canal norte-americano. A Netflix espera, desta forma, arrecadar mais receitas para continuar a levar a cabo um ambicioso plano de investimento na criação de filmes e séries originais.

A empresa acredita que tem margem para subir gradualmente os preços, à medida que vai presenteando os subscritores com conteúdo original, como House of Cards, Orange Is The New Black, Stranger Things, The Crown ou Bird Box. Mas, a avaliar por aumentos dos preços realizados no passado, a subida poderá desencadear uma fuga de clientes da empresa.

Em Portugal, o preço do plano “Standard” é de 10,99 euros. O plano “Base” custa 7,99 euros. O plano “Premium”, que permite até quatro ecrãs em simultâneo, custa 13,99 euros.

(Notícia atualizada às 15h12 com mais informações)