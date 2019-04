5 coisas que vão marcar o dia

A comissão de inquérito à CGD recebe hoje o antigo revisor oficial de contas do banco público, que já tinha alertado para problemas nos créditos. Em Cascais, arranca a conferência de dois dias com os 43 ministros do trabalho dos países da União do Mediterrâneo, um evento presidido pelo ministro português Vieira da Silva.

Prossegue a comissão de inquérito à CGD

A comissão de inquérito à recapitalização da CGD e à gestão do banco público vai receber esta terça-feira o revisor oficial de contas, Manuel de Oliveira Rego, da sociedade Oliveira Rego & Associados, antigo órgão de fiscalização do banco, que terá avisado para os problemas que existiam, nomeadamente ao nível da concessão de crédito. A audição começa às 15h00.

Ministros do trabalho reúnem em Cascais

Os ministros do Emprego e Trabalho dos 43 países da União do Mediterrâneo vão estar reunidos hoje e amanhã num hotel em Cascais. O encontro vai ser presidido pelo ministro português Vieira da Silva, sob o lema Empregos, Competências e Oportunidades para Todos. Os participantes vão debater os desafios do mercado laboral na região do Mediterrâneo.

Como evoluiu o malparado?

O Banco de Portugal (BdP) vai publicar dados estatísticos que vão permitir analisar a evolução dos rácios de crédito vencido das empresas e das famílias ao longo do mês de fevereiro. Em janeiro, o rácio de crédito vencido das sociedades não financeiras aumentou 0,1 pontos percentuais, para 9,5%, enquanto o rácio de crédito vencido das famílias se manteve em 3,4%.

Líder do FMI apresenta perspetivas económicas

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, vai realizar uma conferência de imprensa em Washington, onde deverá dar alguns detalhes sobre as perspetivas económicas globais e as principais questões que vão ser abordadas e debatidas nas Reuniões de Primavera. Este discurso acontece numa altura em que os investidores estão receosos quanto ao estado de saúde da economia mundial, face ao abrandamento da economia chinesa e das tensões comerciais sino-americanas. Está marcado para as 14h30, hora de Lisboa.

Barnier explica em que ponto está o Brexit

O European Policy Centre promove esta manhã, em Bruxelas, um debate que tem como orador Michel Barnier, o negociador-chefe da União Europeia para o Brexit. Numa altura em que o processo de saída do Reino Unido da UE parece cada vez mais complexo, com o acordo negociado por Theresa May a ser definitivamente chumbado em Westminster, o discurso do homem que o negociou do lado da UE poderá lançar alguma luz sobre os possíveis cenários, numa altura em que é cada vez mais provável um divórcio desordenado, que é visto como um dos piores cenários.