A Sociedade da Água de Monchique vai distribui 50 mil euros pelos 34 colaboradores, como reflexo dos resultados de 2018. Além desta gratificação, a empresa executou uma atualização salarial em 9%.

As recompensas integram um conjunto de benefícios que a empresa tem vindo a implementar no sentido de “contribuir para a satisfação global dos nossos colaboradores, bem como de recompensar os mesmos pelo excelente desempenho e dedicação à nossa empresa”, refere Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique, para quem “o sucesso das empresas é resultado direto do empenho e dedicação dos colaboradores. E todos os dias temos a obrigação de trabalhar para criar melhores condições de trabalho de forma a aumentar a capacidade de retenção e de atracão de novos talentos”.

A empresa, com um volume de negócios de cerca 10 milhões de euros, premeia também o desempenho individual, com um valor que pode chegar a 110% de um salário, oferecendo um complemento extra aos três melhores funcionários.