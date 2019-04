Revista de imprensa internacional

No dia em que os jornais internacionais continuam dominados pelos atentados no Sri Lanka, que de acordo com o últio balanço, fizeram 321 mortos, e que levou as autoridades a decretarem o estado de emergência, as Filipinas foram atingidas por um novo terramoto de magnitude 6,3. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagrade, vai prestar o seu depoimento no âmbito do julgamento do caso IPO do Bankia e a Renault voltou a propor uma fusão com a Nisssan Motor.

El País

Christine Lagarde vai prestar depoimento sobre IPO do Bankia

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional vai prestar o seu depoimento no âmbito do julgamento do caso da Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla inglesa) do espanhol Bankia. Isto depois de o juiz Fernando Andreu ter rejeitado chamar Christina Lagarde para prestar declarações na fase de investigatição do processo por considerar que não seriam assim recolhidas conclusões “relevantes”. Em causa está, recorde-se, a acusação de que os investidores foram incorretamente informados sobre o estado financeiro do Bankia, durante o processo de IPO em 2011. De notar que um ano depois dessa operação, o banco quase entrou em colapso, tendo sido resgatado pelo Estado espanhol. Leia a notícia completa no El País (acesso livre / conteúdo em espanhol).

Japan Times

Renault voltou a propor uma fusão com a Nissan

A Renault voltou a propor uma fusão com a Nisssan Motor, revela uma fonte citada pelo Japan Times. Caso a junção entre as duas empresas venha a acontecer isso poderá acender uma disputa na aliança num momento em que esta começa a funcionar depois do afastamento de Carlos Ghosn. A Nissan rejeitou a proposta feita em meados de abril, acrescentou a mesma fonte. O Governo francês, o maior acionista da Renault, já tinha feito uma proposta semelhante em janeiro, pouco depois de aliança ter sido abalada pela detenção de Ghosn em novembro. A Renault, que é a maior acionista da Nissan, tem tentado fortalecer a sua parceria com a empresa nipónica, que contribui para cerca de metade dos lucros da fabricante francesa. Leia a notícia completa no Japan Times (acesso livre/ conteúdo em inglês)

Luxemburger Wort

Morreu grão-duque João do Luxemburgo, aos 98 anos

O grão-duque João do Luxemburgo, que governou o país durante 36 anos, morreu aos 98 anos de idade, anunciou o seu filho Henrique numa mensagem divulgada esta terça-feira de manhã. João do Luxemburgo governou de 1964 a 2000, altura em que abdicou a favor do seu filho Henrique, atual governante do pequeno Estado. “É com grande tristeza que anuncio a morte do meu amado pai que nos deixou em paz e rodeado da sua família”, disse numa mensagem o Grão-Duque Henrique, de 64 anos. O grão-duque João foi soldado do exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial e participou no desembarque da Normandia. “O seu desaparecimento é uma grande perda para o Grão-Ducado e para a Europa”, escreveu o presidente da Comissão Europeia, o luxemburguês Jean-Claude Juncker, na rede social Twitter.

A sua última aparição pública ocorreu no final de março durante um fórum organizado pela sua nora, a grã-duquesa Maria Teresa, sobre o combate à violência sexual nas zonas de guerra. Nascido a 05 de janeiro de 1921, João do Luxemburgo era filho da grã-duquesa Charlotte do Luxemburgo e do príncipe Felix de Bourbon de Parma. Leia a notícia completa no Luxemburger Wort (acesso livre)

Phillipine Star

Novo sismo atinge Filipinas, um dia após terramoto causar pelo menos 11 mortos

Um novo terramoto de magnitude 6,3 foi registado esta terça-feira na região central das Filipinas, um dia após um sismo de 6,1 ter atingido o norte e causar a morte a pelo menos 11 pessoas. O novo terramoto foi registado a 13 quilómetros a leste de Tutubigan, na região central do país, a uma profundidade de 70,2 quilómetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Já na segunda-feira as Filipinas sofreram um forte abalo que prvocou a morte a pelo menos 11 pessoas e há ainda 24 desaparecidos após o desmoronamento de edifícios. As equipas de resgate encontraram mais corpos durante a noite nos escombros de um supermercado que caiu depois do terramoto que danificou edifícios e um aeroporto no norte das Filipinas. Os socorristas usaram guindastes, pés-de-cabra e cães pisteiros para procurar pessoas nos escombros, algumas dos quais continuavam a gritar por ajuda. Ss equipas de resgate conseguiram retirar esta terça-feira com vida dos escombros mais uma pessoa. Leia a notícia completa no Phillipine Star (acesso grátis / conteúdo em inglês)

AFP

Piñera lança reforma “profunda” do sistema de saúde do Chile

O Presidente chileno, Sebastián Piñera, enviou na segunda-feira ao Congresso dois projetos-lei para reformar “profunda e integral” o sistema de saúde do país criado há quase quatro décadas pela ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990). A reforma envolve o Fundo Nacional de Saúde (FONASA) público e o sistema privado Instituciones de Salud Previsional (Isapres), que cobrem quase 60% dos atendimentos médicos, contra um desconto de 7% nos salários. Os dois projetos de lei “visam uma reforma profunda e integral do nosso sistema de saúde, tanto público como privado (…) para melhorar a oportunidade de acesso, a qualidade do atendimento, a amplitude da cobertura e a proteção financeira”, disse o Chefe de Estado ao apresentar os projetos. O sistema público de saúde atende 14 dos 17 milhões de chilenos e o objetivo da reforma proposta é fortalecer as redes de assistência, dando liberdade aos centros de saúde para transferir pacientes de alta complexidade para hospitais privados, reduzir custos de medicamentos e priorizar a medicina preventiva. Leia a notícia completa na AFP (acesso livre /conteúdo em português)