5 coisas que vão marcar o dia

Esta terça-feira fica marcada pelas previsões da Comissão Europeia, relativas à performance da economia da Zona Euro e dos Estados-membros. O INE irá divulgar dados sobre as condições de vida dos portugueses, bem como os rendimentos auferidos em 2018. Pelo Parlamento, a comissão de inquérito à CGD continua, desta vez com as audições aos supervisores do Banco de Portugal. O banco Santander Totta vai apresentar os resultados relativos aos primeiros três meses do ano. Vai ter início uma nova ronda de negociações entre o sindicato dos motoristas de matérias perigosas com a ANTRAM, que pode levar a uma nova greve.

Bruxelas apresenta previsões

A Comissão Europeia vai divulgar as Previsões de Primavera, que contêm estimativas a dois anos de um conjunto de variáveis macroeconómicas para a zona euro e para os Estados-Membros da União Europeia. Nas últimas projeções, no inverno, Bruxelas reviu em baixa as previsões de crescimento da economia da zona euro, bem como de Portugal, até 2020. Mesmo assim, via a economia portuguesa a crescer mais que a Zona Euro este ano e em 2020.

Santander Totta apresenta resultados

O banco Santander Totta apresenta, nesta terça-feira, os dados relativos aos resultados do primeiro trimestre do ano. Em 2018, naquele que foi o último ano com António Vieira Monteiro como líder do banco, o Santander Totta aumentou os lucros em 14,6% para 500 milhões de euros. Foi o melhor resultado desde 2015 para o banco que agora é presidido por Pedro Castro e Almeida.

Como foram os salários dos portugueses em 2018?

O INE publica as estatísticas referentes ao rendimento e às condições de vida dos portugueses, onde são definidos, por exemplo, os valores para o salário médio e mediano de 2018. Os dados recolhidos neste inquérito adiantam ainda quantos portugueses se encontram em risco de pobreza, bem como o contributo das transferências sociais e as desigualdades na distribuição dos rendimentos. A população em risco de pobreza em Portugal recuou pelo terceiro ano consecutivo, para 17,3% em 2017.

Supervisores do Banco de Portugal ouvidos na Comissão da CGD

Continuam as audições na comissão de inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e à gestão do banco público. Está marcada para esta manhã a audição a José Cunha Pereira e Eduardo dos Santos, supervisores do Banco de Portugal (BdP), nesta que é já a segunda comissão de inquérito à CGD.

Sindicato e ANTRAM reúnem-se

Depois de uma greve de dois dias que parou o país, o Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas volta a sentar-se à mesa com a ANTRAM, nesta terça-feira. A ANTRAM até admite vir a rever o contrato coletivo e a pronunciar-se sobre o reconhecimento da categoria profissional de motorista de matérias perigosas, mas a primeira conversa, há precisamente uma semana, não acabou da melhor forma. O Governo estará representado nas negociações por um mediador, sendo neste caso Guilherme Dray.