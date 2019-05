Crise comercial terá afetado vendas da Huawei em Espanha

As sanções dos EUA à Huawei e a suspensão da Google ao fornecimento de tecnologia têm resultado em má publicidade para a marca chinesa. Fontes próximas de algumas das grandes cadeias de distribuição em Espanha reportaram quebras nas vendas de equipamentos da marca. A informação foi apurada pelo Cinco Días.

Sem identificar as fontes, o jornal espanhol refere que as quebras estão a ser registadas no mercado espanhol por distribuidoras como a Amazon, El Corte Inglés, Fnac, PhoneHouse, MediaMarkt e Worten, mas também pelas operadoras Telefónica, Vodafone e Orange. Num dos casos, sem referir a marca em concreto, o Cinco Días aponta que as vendas caíram para metade na última segunda-feira face ao mesmo dia da semana anterior.

O ECO questionou a Huawei Portugal sobre se registou uma quebra nas vendas no mercado português, mas ainda não obteve resposta. Contactadas, a Meo, Nos e Vodafone também não responderam a tempo de publicação deste artigo. A informação é particularmente sensível e não foi possível apurar se o mesmo efeito também está a ser sentido em Portugal.

Só uma fonte próxima de uma grande marca de distribuição portuguesa é que aceitou comentar o caso e garantiu ao ECO que “não tem havido menos procura pelo facto de as últimas notícias terem saído para o mercado”: “Para já, não temos sentido qualquer impacto nas vendas”, sublinhou. Reconheceu, contudo, a preocupação que se instalou junto dos portugueses, da qual é reflexo os vários pedidos de informação e esclarecimento feitos pelos clientes nas lojas.

Depois de os EUA terem posto a Huawei na lista negra das exportações na semana passada, tornou-se muito complicado para as empresas norte-americanas manterem negócios com o conglomerado chinês. A primeira medida conhecida foi a da Google, que anunciou uma suspensão no fornecimento de tecnologia à Huawei, nomeadamente o licenciamento da loja de aplicações Play Store no Android, ou mesmo do YouTube, para os novos equipamentos que ainda não foram lançados.

Foi ainda anunciado que os equipamentos atuais, em loja ou em stock, poderão perder o direito às atualizações de segurança que sejam desenvolvidas pela Google. No entanto, os EUA suspenderam a sanção por 90 dias esta terça-feira e a Huawei tem estado a negociar com a tecnológica norte-americana desde então.