A Fundação La Caixa vai investir este ano 20 milhões de euros em projetos em Portugal que vão apoiar instituições sociais e ainda fazer um retrato socioeconómico das famílias portuguesas, com foco nos grupos mais carenciados. A verba destina-se a apoiar projetos sociais, de investigação, educativos e de divulgação cultural e científica.

O anúncio foi feito esta sexta-feira em Carcavelos durante o lançamento da Iniciativa para a Equidade Social que junta a Fundação La Caixa, o banco BPI e a Nova School of Business & Economics (Nova SBE), a faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nova de Lisboa.

A iniciativa envolve vários projetos, como fazer um levantamento do setor social em Portugal ou um retrato socioeconómico das famílias portuguesas, dando destaque às situações de privação e exclusão, mas também de acesso às repostas sociais, avançou à Lusa o gabinete de imprensa da fundação.

A Iniciativa para a Equidade Social vem complementar a intervenção da Fundação que inclui ainda cinco prémios para apoiar projetos de instituições de solidariedade social no valor de 3,75 milhões de euros.

“Esta é uma das parcerias mais relevantes e ambiciosas que a Fundação La Caixa estabeleceu em Portugal desde a sua chegada ao país há pouco mais de um ano. Em conjunto com a Nova SBE, queremos colocar o conhecimento e a inovação ao serviço dos portugueses e especialmente das pessoas mais vulneráveis”, explicou o presidente da Fundação Bancária La Caixa, Isidro Fainé, num comunicado divulgado hoje.

Daniel Traça, da Nova SBE, sublinhou, citado no comunicado, o facto de a parceria poder “ajudar a mapear a situação social de Portugal e a capacitar as organizações que diariamente se esforçam para a melhorar”.

O presidente honorário do BPI e curador da Fundação La Caixa, Artur Santos Silva diz, citado no comunicado, que a Iniciativa para a Equidade Social “vai permitir potenciar as complementaridades entre os Prémios BPI “la Caixa”, as entidades por estes apoiados, e os projetos que hoje se lançam no âmbito desta iniciativa, trazendo mais valor para o nosso país”.

A Fundação La Caixa iniciou a sua ação em Portugal em 2018, ano em que investiu 12 milhões de euros em vários projetos. Através do programa Incorpora, destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade, conseguiu oferecer 450 postos de trabalho, segundo a informação divulgada pela fundação.

O programa Humaniza, criado a pensar nas pessoas com doenças avançadas, atendeu perto de 1.500 pacientes e 1.700 familiares, além de terem sido apoiados outros 77 projetos de entidades sociais com 2,25 milhões de euros. A Fundação atribuiu também 4,6 milhões de euros a oito projetos de excelência em investigação em biomedicina e saúde, acrescenta o comunicado.