A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) vai mudar de cara. A partir da próxima sexta-feira, o supervisor assume um novo logótipo e uma nova imagem institucional, no seguimento da estratégia de modernização e aproximação dos intervenientes do mercado que tem sido levada a cabo.

Esta é a primeira mudança de imagem da CMVM em 22 anos. Segundo a presidente da comissão, Gabriela Figueiredo Dias, é “uma das expressões do intenso trabalho que temos vindo a desenvolver nos vários planos da nossa atuação em favor de uma supervisão e regulação assentes em princípios de modernidade, proximidade, previsibilidade, transparência e confiança”.

Além desta mudança, a CMVM está a preparar outras iniciativas, incluindo um novo site. Irá ainda disponibilizar um novo modelo de contacto telefónico ainda este semestre. Após comentários e contributos tanto de investidores como de supervisionados, o supervisor pretende facilitar a prestação de informação com a nova linha.

“Numa economia globalizada e em acelerada transformação tecnológica e social só desta forma poderemos responder à nossa missão de proteger os investidores e desenvolver o mercado que nos é confiada por uma sociedade cada vez mais exigente quanto às responsabilidades de intermediários, reguladores e investidores na construção de um mercado eficiente, justo e sustentável”, acrescentou Gabriela Figueiredo Dias.