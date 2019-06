O sócio fundador da J. Pereira da Cruz, Jorge Cruz, faleceu aos 95 anos de idade, no passado dia 28 de maio. O advogado tinha vasta experiência na área de propriedade intelectual, com várias obras da sua autoria.

Jorge Cruz foi um dos fundadores e também presidente da assembleia geral da Associação Portuguesa dos Consultores em Propriedade Intelectual (ACPI), fundador e presidente do grupo português da Associação Internacional para Proteção da Propriedade Intelectual (AIPPI) e diretor da revista de Propriedade Industrial.

O advogado foi agraciado com a medalha de mérito da AIPPI, recentemente reconhecido como o único “luminaire” nacional pela publicação “The World’s Leading Trademark Professionals 2018″ e também distinguido como cavaleiro da Real Ordem da Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa.

A sua experiência de décadas levou-o a participar ativamente na elaboração e revisão de diversas convenções internacionais na matéria com especial destaque para o Patent Cooperation Treaty de 1970, a Convenção da Patente Europeia de 1973, as Revisões da Convenção de Paris de 1980, 1981, 1983 e 1984, o Tratado de Nairobi para a Proteção do Símbolo Olímpico ou a Convenção para a conclusão do Tratado sobre o Direito de Marcas de 1994.

“Jorge Cruz deixa como legado uma marca irrepetível motivo de grande admiração nacional e internacional pelos seus pares. As cerimónias fúnebres decorreram de forma privada conforme o desejo da sua família”, confirma fonte do escritório, em comunicado.