Até 7 de junho estão a decorrer as inscrições para o programa de Estágios de Verão – Summer@IPN 2019. O Instituto Pedro Nunes (IPN) está a aceitar inscrições de estudantes do ensino superior para estagiar numa empresa, laboratório ou departamento do universo IPN.

Os estágios, que vão decorrer entre julho e setembro (com duração a acordar com as empresas de acolhimento), são uma forma de “estabelecer desde cedo uma aproximação com potenciais e futuros empreendedores e profissionais qualificados”, destaca a instituição.

O IPN foi criado em 1991 por iniciativa da Universidade de Coimbra, e tem apostado em promover a inovação, estabelecendo a ligação entre o meio científico e tecnológico e o tecido produtivo.

Em 2002, foi criada a IPN-Incubadora, considerada em 2010 a “Best Science Based Incubator” e por onde já passaram importantes tecnológicas portuguesas, como a Critical Software, a WIT Software, a Crioestaminal, a Active Space Technologies, a Take the Wind ou a Feedzai.

Desde e 2014, acolhe o centro de Incubação da Agência Espacial Europeia em Portugal (ESA BIC Portugal). Nesta estrutura, um dos dez atuais centros de incubação da ESA a nível europeu, são apoiadas startups que usam tecnologia espacial para utilizações industriais e comerciais não espaciais como saúde, energia, transportes, segurança e vida urbana, entre outras.