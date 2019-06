Revista de imprensa internacional

As alterações climáticas e a onda de calor na Europa voltam a marcar a atualidade internacional, a poucos dias do início da cimeira do G20. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter Lula da Silva na prisão. Conheça estes e outros temas.

Valor Econômico

Supremo rejeita recurso de Lula e nega liberdade ao antigo Presidente

O Supremo Tribunal Federal rejeitou, por maioria, o pedido do ministro Gilmar Mendes para que o ex-Presidente Lula da Silva aguardasse em liberdade o julgamento do habeas corpus que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Lula vai continuar preso, mesmo depois de a imprensa ter divulgado trocas de mensagens entre Moro e os procuradores que investigavam a Lava Jato. Leia a notícia completa no Valor Econômico (acesso livre, conteúdo em português).

Reuters

Grandes investidores exigem medidas para combater alterações climáticas

Um grupo de 477 investidores, responsável pela gestão de ativos no valor de 34 biliões de dólares, escreveu uma carta ao G20 a exigir medidas urgentes para combater as alterações climáticas. A missiva dirige-se aos “governos deste mundo” e pressiona os líderes dos países do G20 a adotarem “ações decisivas” para alcançar as metas definidas no Acordo de Paris. A cimeira do G20 tem início marcado para esta sexta-feira. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Onda de calor obriga Alemanha a novos limites na velocidade

Mais devagar. É a palavra de ordem das autoridades alemãs, que se viram obrigadas a impor um novo limite de velocidade nas autoestradas, de 100 quilómetros por hora, durante a onda de calor que está a afetar toda a Europa, à exceção de Portugal. As autoridades temem que as temperaturas, que deverão ultrapassar os 38,2 graus celsius esta quarta-feira, produzam rachas no asfalto capazes de provocar graves acidentes. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Cinco Días

Governo de Sánchez bate recorde nos cargos de confiança

O Governo espanhol, liderado por Pedro Sánchez, bateu um recorde na contratação de pessoas para cargos de confiança. O Executivo tem já 670 assessores eventuais, mais 12% do que Mariano Rajoy e acima do que se verificava nos governos de Aznar e Zapatero. Estes cargos são de livre nomeação. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol).

The Wall Street Journal

Hedge funds apostam na queda da bitcoin

As posições curtas (short selling) relativas aos futuros da bitcoin estão a aumentar, numa altura em que o preço da criptomoeda voltou a testar o nível dos 11.000 dólares, um máximo depois do valor histórico de 20.000 dólares alcançado em dezembro de 2017. Na última semana, grandes investidores e hedge funds detinham 14% mais posições curtas do que posições longas sobre este ativo, fornecido pelo grupo CME, que permite, literalmente apostar se o preço da moeda virtual vai subir ou descer. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).