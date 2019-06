5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que os parceiros sociais vão continuar a discutir a conciliação entre o trabalho, a vida familiar e pessoal, é revelada a síntese de execução orçamental referente aos primeiros cinco meses do ano. Ainda esta sexta-feira, a DGAEP divulga o Boletim de Estatística do Emprego Público (BOEP), ao mesmo tempo em que o INE publica os dados sobre a inflação em junho e a taxa de desemprego em maio. A marcar o dia vai também estar o encontro dos principais líderes mundiais no Japão, para a cimeira do G20.

Parceiros sociais discutem conciliação entre trabalho, vida familiar e pessoal

Os sindicatos, os patrões e o Governo vão continuar a discutir esta sexta-feira a conciliação entre o trabalho, a vida familiar e pessoal. Um dos temas que estará em cima da mesa será o programa “3 em Linha”, apresentado pelo Governo em dezembro, e que, numa das suas medidas mais conhecidas, prevê a dispensa de três horas para levar os filhos à escola no primeiro dia de aulas. Na altura, o ministro do Trabalho e da Segurança Social assinalou que este era um trabalho que teria de ser feito de modo “profundamente transversal”, isto é, com o envolvimento de “todas as áreas governativas”.

DGO revela a execução orçamental

A Direção-Geral do Orçamento publica esta sexta-feira a síntese de execução orçamental referente aos primeiros cinco meses do ano. Em maio, os trabalhadores da Função Pública receberam a terceira tranche das progressões na carreira (o que implica mais despesa) e o Fisco continuou os reembolsos de IRS (menos receita). No entanto, no mesmo mês, o Banco de Portugal entregou ao Estado 645 milhões de euros em dividendos.

DGAEP divulga Boletim de Estatística do Emprego Público

A Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) publica esta sexta-feira o Boletim de Estatística do Emprego Público (BOEP) com os indicadores estatísticos sobre emprego público no âmbito das estatísticas do mercado de trabalho referentes ao período entre 2011 e 2018. Na última publicação estatística da DGAEP registou-se que tinham sido integrados quase 8.000 funcionários nas autarquias ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

INE publica estatísticas sobre inflação e desemprego

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta sexta-feira as estimativas rápidas sobre a inflação em junho que, em maio, se situou nos 0,6%, tendo caído face a abril. Além disso, vão ainda ser publicadas as estatísticas mensais de emprego e desemprego em maio, depois de, em abril, as previsões do INE terem apontado para uma subida de 6,7% da taxa de desemprego, um valor que tinha aumentado face a março.

Chefes de Estado reúnem-se no Japão para o G20

O Presidente dos Estados Unidos já aterrou em Osaka, no Japão, para participar na cimeira do G20, que deverá ser marcada pelas fortes tensões que têm existido entre Donald Trump e os parceiros comerciais, nomeadamente a China, pela questão das tarifas, e os confrontos com o Irão. O encontro, que vai decorrer esta sexta-feira e sábado, vai reunir vários chefes de Estado, incluindo o chinês Xi Jinping e o russo Vladimir Putin, com quem Trump já marcou uma reunião à margem do G20.