Revista de imprensa internacional

Trump volta a ameaçar a China com mais tarifas, no arranque da cimeira do G20. Em França, Norte Dame pode não ser completamente recuperável e o Twitter vai passar a sinalizar as mensagens de políticos que violem as regras da plataformas. Netflix pagou apenas três mil euros em impostos em Espanha e o Hans Zimmer está a trabalhar na experiência sonora dos automóveis elétricos da BMW.

The Guardian

Trump ameaça China com mais tarifas e sugere que Vietname pode ser o próximo alvo

O arranque da cimeira do G20 ficou marcado pelas ameaças de Donald Trump à China e ao Vietname, sinalizando a aplicação de mais tarifas aduaneiras ao primeiro e sugerindo que esse segundo país poderá ser o próximo alvo da guerra comercial. “Muitas empresas estão a mudar-se para o Vietname, mas o Vietname aproveita-se de nós ainda mais do que a China. Portanto, há uma situação interessante aqui”, disse o líder norte-americano. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre / conteúdo em inglês).

Financial Times

Arquitetos dizem que Notre Dame ainda não está estável

Os arquitetos franceses encarregues pela restauração da Catedral Notre Dame garantem que estão a enfrentar grandes desafios nas obras e alertam que ainda não é claro se o monumento, que foi devastado por um fogo em abril, pode ser recuperado integralmente. Os responsáveis avançam também que a “estabilidade” dos arcos da catedral ainda não está assegurada. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago / conteúdo em inglês).

The Wall Street Journal

Twitter vai sinalizar tweets de políticos que violem regras

O Twitter vai passar a sinalizar os tweets dos políticos e chefes de Governo mundiais que violem as regras desta rede social, num momento em que têm crescido os apelos ao reforço da luta contra a divulgação de informação falsa e do discurso de ódio. Até agora, o Twitter tinha estado relutante em marcar as mensagens destas figuras proeminentes, por considerar que a sua divulgação era do interesse público. Leia a notícia completa no The Wall Street Journal (acesso pago / conteúdo em inglês).

TechCrunh

Hans Zimmer está a compor som dos automóveis elétricos da BMW

Que barulho faz o seu carro? O dos próximos automóveis elétricos da BMW está a cargo do conhecido compositor alemão Hans Zimmer, responsável pela banda sonora de clássicos do cinema como o “Rei Leão”. Zimmer está a trabalhar com Renzo Vitale, um engenheiro da acústica e designer de som, para dar ao condutor uma sensação sonora semelhante à de estar a conduzir uma viatura com um motor de combustão interna. Leia a notícia completa no TechCrunch (acesso livre / conteúdo em inglês).

Cinco Días

Netflix pagou três mil euros em impostos no seu primeiro ano em Espanha

No seu primeiro ano em Espanha, a Netflix pagou apenas 3.146 em impostos, o que reflete uma taxa equivalente à taxa de IRS cobrada a um trabalhador que ganhe 24 mil euros anualmente. De notar que o Netflix disponibiliza a sua plataforma, desde 2015, aos clientes espanhóis, mas até 2018 tinha operado a partir de uma subsidiária holandesa, não tendo, portanto, pago qualquer imposto ao Fisco espanhol até 2018, ano em que a gigante do streaming criou duas sociedades em Espanha. Foi a essas sociedade que foram cobrados os tais três mil euros de imposto. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre / conteúdo em espanhol).