Termina este domingo o prazo para entregar a declaração de IRS. Este ano, e pela primeira vez, os contribuintes tiveram três meses para apresentarem a declaração anual de rendimentos à Autoridade Tributária (AT), daí que o prazo acabe no final de junho e não, como tem sido tradição, no final de maio.

De acordo com os dados disponíveis no Portal das Finanças, já foram validadas até ao momento 5.432.657 declarações de IRS. No último ano e em relação aos rendimentos auferidos em 2017, foram apresentadas na totalidade 5.722.885 declarações.

É importante notar, contudo, que esses valores não são diretamente comparáveis, uma vez que incluem declarações relativas a anos anteriores que estavam em falta e cujos beneficiários decidiram, este ano, regularizar a situação, bem como eventuais declarações de substituição. Pesa ainda sobre esse total as escolhas dos casais, já que a declaração conjunta implica uma diminuição do números de declarações entregues.

Este ano, os contribuintes tiveram até ao final de junho (e não de maio, como tem sido costume) para apresentar a declaração de IRS. Além disso, registou-se um alargamento do número de contribuintes abrangidos pelo IRS Automático, que passou a estar disponível também para os subscritores de Planos Poupança Reforma (PPR) e para os contribuintes que fizeram donativos.

E este ano, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais adiantou que a expectativa era a de devolver aos contribuintes os reembolsos no prazo de 11, para o IRS Automático, e de 16 dias, para as restantes declarações, daí que se tenha verificado, logo no início deste período, uma corrida à entrega do IRS, o que acabou por causar alguns problemas no Portal das Finanças.