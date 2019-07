Rui Rio começou a apresentar o programa eleitoral que o partido vai levar às eleições legislativas de 6 de outubro, mas não abriu já o jogo todo. Para já, o líder do PSD quis apenas revelar “duas marcas distintas” face ao PS com a divulgação do cenário macroeconómico. As medidas e as explicações ficam para depois. Sobram algumas incógnitas que ao longo de julho poderão ter resposta.

Comecemos pelas ideias que ficam dos planos já revelados.

Rio promete aumentar o investimento público em 3,6 mil milhões de euros entre 2019 e 2023. Não quis avançar em que áreas, mas defendeu que não é difícil imaginar em quais. De resto, o PSD tem sido muito crítico do Governo na falta de aposta nos serviços públicos de transportes e na saúde. E na documentação entregue aos jornalistas acrescenta que quer “aumentar o peso do investimento público (Formação Bruta de Capital Fixo) de 2% para 3,2% do PIB (de 4,2 mil milhões de euros para 7,8 mil milhões de euros)”. O presidente do PSD quer uma redução da carga fiscal, no valor de um corte de impostos de 3,7 mil milhões de euros. Para já não disse se quer baixar taxas, cortar benefícios fiscais, e em que impostos quer mexer mas fica já um número para ilustrar a promessa. Deu apenas a entender que a intenção é mexer em vários impostos: “IRC e IRS e não só”. A carga fiscal atingiu os 35,4% do PIB no ano passado, o valor mais alto de sempre, e em resultado de um aumento da receita fiscal em quase todos os impostos face ao ano anterior. Entre 2015 e 2018, entraram nos cofres públicos mais 6.466,1 milhões de euros. O Governo tem argumentado que este acréscimo de receita vem de mais emprego e salários mais altos. Contas do Expresso reveladas em outubro passado mostravam que entre 2016 e 2019 o Estado devolverá 1.769 milhões de euros com o IVA da restauração, os escalões e a sobretaxa do IRS. Se vencer as eleições, e aplicar o programa que ainda não é conhecido, o PIB vai crescer 2,7% em 2023. Apesar de se tratar de uma previsão de crescimento mais alta do que a projetada pelo Governo no Programa de Estabilidade (2,1%), este crescimento da economia é inferior ao verificado em 2017 quando a economia subiu 2,8%. Com a economia a crescer e o controlo da despesa, o défice continua a baixar, a correção do saldo estrutural avança e a dívida pública cai. A tendência é a mesma que está prevista nos planos que o Governo entregou a Bruxelas em abril, mas as metas dos sociais-democratas parecem mais ambiciosas na dívida pública, mas menos no saldo global e no saldo estrutural.

Rio mostrou os planos, mas ainda não explicou como lá chegará, se tiver a oportunidade de o aplicar, e sobram ainda algumas incógnitas no que se refere à comparação com os planos atuais do Governo. Estas são algumas dúvidas: