Falhas no Facebook e Twitter resolvidas durante a madrugada

As falhas técnicas enfrentadas pelas principais redes sociais esta quarta-feira já estão resolvidas, anunciaram as empresas e confirmou o ECO. Os principais serviços do grupo Facebook, incluindo Messenger, WhatsApp e Instagram, bem como o Twitter, registaram problemas que afetaram a partilha de imagens, vídeos e ficheiros, e também o envio e receção de mensagens privadas.

Os primeiros alertas sobre a existência de problemas surgiram por volta das 15h30, hora de Lisboa. As informações iniciais apontavam para problemas apenas nos serviços do Facebook, mas rapidamente foi confirmado que a falha era mais abrangente, alcançando serviços como o Twitter, que não pertence à mesma empresa.

Em todos os casos, as empresas não deram a conhecer a origem do problema. Mas confirmaram as dificuldades e, durante a madrugada desta quinta-feira, confirmaram que o problema tinha sido resolvido.

“Algumas pessoas e empresas experienciaram problemas a carregar ou a enviar imagens, vídeos e outros ficheiros nas nossas aplicações e plataformas. O problema já está resolvido e devemos agora estar a funcionar a 100% para toda a gente. Pedimos desculpa por eventuais inconveniências”, publicou a conta oficial do Facebook, no Twitter.

A falha é particularmente relevante para o Facebook e empresas subsidiárias. Em meados de março, a companhia fundada por Mark Zuckerberg enfrentou o maior erro técnico desde a sua história, tendo ficado indisponível ou intermitente por um período que durou praticamente 14 horas.