Já esgotaram os números de contribuinte começados pelo algarismo “2”. A nova série de números de identificação fiscal começados por “3” começou a ser atribuída esta quinta-feira, como planeado, confirmou o ECO junto de fonte do Ministério das Finanças. Assim, não estranhe se vir um NIF com o formato “3XX XXX XXX”, tendo em conta que, até aqui, só existiam números começados por “1”, “2”, “5”, “6” e “9”.

Esta novidade só se aplica aos contribuintes singulares, porque as empresas e outras organizações têm séries com algarismos mais elevados, a partir do “5”. O fim da série começada pelo “2” já tinha sido previsto pelo Fisco em meados de abril, com a autoridade a avisar, em comunicado, para o facto de os comerciantes poderem ter de adaptar os respetivos programas informáticos para que passem a aceitar os novos números começados por “3”.

“Considerando que é expectável que a AT [Autoridade Tributária] comece, brevemente (junho ou julho do corrente ano), a atribuir NIF da gama ‘3’, procede-se à divulgação deste facto para que as entidades interessadas possam efetuar a adaptação atempada dos respetivos sistemas informáticos”, lia-se na informação veiculada pela Direção de Serviços de Registo de Contribuintes, a 8 de abril.