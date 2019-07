Abreu Advogados aposta na área Penal com Pedro Barosa

A Abreu Advogados anuncia a integração de Pedro Barosa, um novo Sócio Contratado para o desenvolvimento na firma da área de Direito Penal, Contraordenacional e Compliance.

Pedro Barosa, o novo Sócio Contratado da Abreu Advogados, transita da PLMJ onde se especializou nesta área durante os últimos 14 anos, tendo sido destacado pelo ranking Legal 500 pela sua atividade em Fraud and white-collar crime, e apontado como um dos next generation lawyers. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e conta com uma vasta experiência em contencioso penal, tendo-se dedicado nos últimos anos a processos de criminalidade económico-financeira, representando altos cargos da banca portuguesa. Patrocinou também diversos grupos empresariais de relevo nacional em processos criminais de natureza fiscal. Pedro Barosa conta ainda com uma prática consistente na defesa e representação de empresas familiares e private clients.

Na sua experiência académica, concluiu as pós-graduações em Psicologia Forense e Criminal, pelo United Nations Interregional Crime and Justice Institute ( ONU), e em Gestão e Direito das Empresas, pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Também na área da formação e ensino, promoveu e participou como formador em workshops sobre a inteligência emocional na advocacia de tribunal e a oralidade na advocacia, num convite conjunto de entidades, entre as quais a Universidade Católica Portuguesa e a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Destaque também para o trabalho desenvolvido com a Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, no âmbito do programa Job Shadowing, enquanto mentor.

Para Duarte de Athayde, Managing Partner da Abreu Advogados, “Sentimos um dever cumprido com a integração do Pedro Barosa, que vem reforçar a nossa aposta numa área cada vez mais importante e onde crescem as solicitações em temas tão críticos para as empresas como o compliance, o branqueamento de capitais e as contraordenações. Temos muito respeito pelo Pedro e pelo trabalho que este tem desenvolvido na sua afirmação como um dos novos talentos no Direito Penal em Portugal, pelo que achamos que esta só poderá ser uma aposta vencedora para a equipa da Abreu Advogados e para os nossos clientes.”

Segundo Pedro Barosa, sócio contratado da Abreu Advogados, “Existe uma necessidade cada vez maior na área do direito penal económico e os clientes precisam de um acompanhamento próximo e imediato. Este é um desafio profissional que abraço com muito entusiasmo. Não é fácil deixar uma grande sociedade de Advogados onde se trabalhou 14 anos, e só mesmo a Abreu – com cujos valores me identifico – para me fazer agarrar esta oportunidade.”

Com a entrada de Pedro Barosa, a Abreu Advogados passa a contar com 12 sócios contratados, num universo de 28 Sócios e mais de 200 advogados.