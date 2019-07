5 coisas que vão marcar o dia

O FMI vai publicar esta sexta-feira o relatório do Artigo IV que avalia a economia portuguesa. Isto num dia em que o PS vai andar por todos os distritos do país a fazer um balanço dos últimos quatro anos de governação.

FMI publica relatório que avalia Portugal

O FMI vai dar a conhecer o relatório completo sobre Portugal elaborado ao abrigo do Artigo IV, depois da sua aprovação esta semana pelo board da instituição com sede em Washington. No comunicado enviado à imprensa em maio, após a visita a Lisboa, o FMI mostrava-se convencido do cumprimento da meta do défice do Governo para este ano, mas acrescentava um pedido de um novo esforço de consolidação orçamental no valor de 2.000 milhões de euros para os próximos anos.

Como evoluem os preços dos combustíveis?

O preço da gasolina sobe há duas semanas consecutivas. Em sentido inverso, esta semana, o custo do gasóleo interrompeu as subidas e recuou um cêntimo. Esta sexta-feira serão calculados os valores de referência que ditarão a evolução dos preços dos combustíveis na próxima semana, com base na cotação do petróleo nos mercados internacionais.

PS em campanha eleitoral pelo país

O secretário-geral do PS, António Costa, e 14 ministros e secretários de Estado do Governo, vão estar em campanha eleitoral por todos os distritos do país. A ação acontece na sequência do debate do Estado da Nação, com o objetivo de fazer um balanço dos últimos quatro anos de governação. O também primeiro-ministro desloca-se a Odivelas e Mário Centeno, ministro das Finanças, vai a São João da Madeira, em Aveiro.

Concertação discute conciliação entre trabalho e vida pessoal

A comissão permanente de concertação social vai reunir esta sexta-feira. Na ordem de trabalhos está a continuação da discussão de políticas públicas que promovam a conciliação entre trabalho e vida familiar/pessoal. A reunião acontece numa altura em que o Governo pretende avançar com as medidas do programa “3 em Linha”, cujo objetivo é promover a conciliação entre trabalho e vida pessoal. Mas a reunião surge poucos dias depois de o Parlamento ter chumbado todas as propostas sobre o “direito à desconexão”.

Medina assina protocolo de habitação

Fernando Medina vai assinar esta sexta-feira um protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). Este acordo, que vai ser firmado pelo autarca e pela presidente do instituto, Isabel Dias, surge no âmbito do programa “1.º Direito”, que promove soluções habitacionais para quem não tenha capacidade financeira para suportar o custo de uma habitação adequada.