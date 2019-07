O Governo informou que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego em Portugal ficou abaixo das 300 mil pessoas em junho, algo que não acontece desde dezembro de 1991. Considerando apenas o território continental, o número “desce para 280 mil pessoas”, que é “o nível mais baixo em pelo menos 30 anos”, lê-se num comunicado do ministério tutelado por Vieira da Silva, que cita dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

“Pela primeira vez em mais de 27 anos, o desemprego registado ficou abaixo das 300 mil pessoas. O número de desempregados inscritos nos serviços de emprego em junho de 2019 desceu para as 298,2 mil pessoas. Para encontrar um número mais baixo é preciso recuar a dezembro de 1991, altura em que se registaram 296,6 mil desempregados inscritos”, refere a nota do Governo.

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social indica ainda que, nas regiões do Centro, Alentejo e Lisboa e Vale do Tejo, “o desemprego registado alcançou também os níveis mais baixos de que há registo”, enquanto no norte do país, o valor apurado é “o patamar mais baixo em 17 anos”. No Algarve, o desemprego registado “está em níveis comparáveis aos observados no início dos anos 2000”.

Na mesma nota, o Governo indica que o desemprego jovem “baixou para as 27,7 mil pessoas, uma queda de 12,2% em junho quando comparado com o mesmo mês do ano passado. É ainda uma queda de 8% em cadeia. “Já o desemprego de longa duração baixou para as 134,9 mil pessoas, menos 17,1% do que no mesmo mês do ano passado e menos 1,0% face ao mês de maio”, remata o Governo.

O ministério atribui este desempenho positivo do mercado laboral com o “bom desempenho da economia, o dinamismo do mercado de trabalho e a execução das políticas ativas de emprego”. Segundo o comunicado, os números do IEFP estão “em linha com os dados que têm vindo a ser observados pelo Instituto Nacional de Estatística”.

