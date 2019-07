Faria de Oliveira admite sair da APB antes do fim do mandato

Fernando Faria de Oliveira admite sair já no final deste ano da liderança da Associação Portuguesa de Bancos (APB), um ano antes do fim do seu mandato.

O antigo presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) completa 78 anos em outubro e pode voltar a colocar o seu lugar à disposição no final do ano, como já tinha feito em dezembro de 2018. Mas desta vez os associados deverão aceitar a sua saída, revela o Jornal Económico (acesso livre).

Questionado pelo jornal, Faria de Oliveira deixou tudo em aberto: “Terminarei o mandato [no final de 2020] ou sairei antes do seu termo, de acordo com a vontade e os interesses dos associados e com o propósito que manifestei nesse sentido quando o iniciei”.

Concretizando-se a saída, o sucessor de Faria de Oliveira poderá ser eleito na próxima assembleia geral da APB. Nuno Amado, chairman do BCP, é o nome mais bem posicionado para ser o próximo líder da associação que representa o setor da banca, adianta o Jornal Económico.

Faria de Oliveira vai no seu terceiro mandato na APB. Devido à sua passagem pela CGD, entre 2008 e 2010, foi recentemente ao Parlamento explicar os atos de gestão à frente do banco público no âmbito da comissão parlamentar de inquérito à recapitalização. Juntamente com outros ex-administradores da CGD, Faria de Oliveira apresentou uma “queixa” na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) por causa da auditoria da EY.