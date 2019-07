5 coisas que vão marcar o dia

Jerome Powell, presidente da Fed, poderá anunciar esta quarta-feira uma descida dos juros — pelo menos é o que esperam os economistas. Na Europa, a Altice, dona da Meo, apresenta resultados do último trimestre. E, em Portugal, também o Santander Totta. No plano dos indicadores económicos, o INE atualizará o nível da inflação e o Eurostat divulgará estimativas do crescimento do PIB na UE e na Zona Euro.

Fed vai cortar os juros?

Termina esta quarta-feira a reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed) e o banco central dos EUA deverá lançar pistas sobre as medidas a tomar nos próximos tempos. Vários economistas estão a antecipar que a entidade liderada por Jerome Powell anuncie já um corte nos juros para estimular a economia, o primeiro numa década. No entanto, essa redução da taxa diretora já em agosto está longe de ser garantida.

Dona da Meo mostra contas do semestre

O grupo Altice, que detém a Meo em Portugal, apresenta hoje os resultados financeiros do primeiro semestre. Os analistas estimam que a empresa tenha gerado receitas de 517 milhões em Portugal, um aumento residual de 0,1% face ao trimestre homólogo, com um lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) de 210 milhões de euros, uma queda de 1,2% face ao mesmo período do ano passado. A empresa poderá aproveitar a ocasião para fazer um ponto de situação sobre o processo da venda da fibra ótica, depois de ter prometido que daria novidades até ao fim primeiro semestre.

Santander Totta mantém subida nos lucros?

Há um ano, o Santander Totta revelava que os lucros do semestre tinham subido 15,2% face ao mesmo período de 2017, fixando-se em 263,6 milhões de euros. Esta quarta-feira, o banco volta a apresentar resultados, por volta do meio-dia. Os lucros do Totta têm vindo a aumentar e os dados que vão ser divulgados permitirão aos investidores perceber se a tendência se manteve na primeira metade deste ano.

Como evoluiu a economia da UE?

O Eurostat, gabinete oficial de estatística da UE, publica hoje uma estimativa rápida do crescimento económico na Zona Euro e dos países do bloco durante o segundo trimestre do ano. Os dados permitirão comparar Portugal com os pares sendo que, nos primeiros três meses do ano, 13 países europeus cresceram a um ritmo superior ao português, período em que a economia portuguesa cresceu 1,8%.

INE estima nível da inflação

Como evoluíram os preços este mês? O Instituto Nacional de Estatística responde hoje a essa pergunta. Pelas 9h30, vai divulgar uma estimativa rápida da taxa de inflação referente a julho. Para comparação, no mês anterior (junho), a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 0,4%, em linha com o ritmo registado em maio. Em simultâneo, o Eurostat atualiza o IPC para a Zona Euro.