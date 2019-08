Hoje nas notícias: Berardo, Costa Pinto e hospitais privados

As obras de Berardo na mira da Justiça voltam a estar em destaque esta sexta-feira. Ainda na Justiça, os tribunais afastaram 64 políticos e gestores, enquanto o antigo presidente do conselho de auditoria do Banco de Portugal João da Costa Pinto critica as operações de financiamento da Caixa Geral de Depósitos. No campo empresarial, estão ainda nas notícias o crescimento dos hospitais privados e a nova plataforma que permite encontro de contas das empresas.

Justiça procura mais de 1.200 obras de Berardo

O Tribunal quer pôr sob proteção do Estado mais de 2.100 obras de arte detidas pelo empresário Joe Berardo. O total vai além dos 862 quadros abrangidos pelo acordo entre o madeirense e o Governo e que estão a ser agora alvo de arresto no seguimento do processo judicial interposto pela Caixa Geral de Depósitos, BCP e Novo Banco. A justiça está à procura de outras 1.200 obras, incluindo esculturas do jardim Bacalhôa Buddha Eden no Bombarral, por temer que sejam desviadas.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

“Banco de Portugal devia ter travado créditos da Caixa”

João da Costa Pinto, antigo presidente do conselho de auditoria do Banco de Portugal (BdP), critica as operações de financiamento da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que vieram a gerar perdas avultadas ao banco público. Diz que não compreende a avaliação feita pela administração da CGD, à data, mas também que esses financiamentos “deviam ter sido travadas pela supervisão”.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Tribunais já afastaram 64 políticos e gestores

O Ministério Público pediu, desde 2012, a destituição ou inibição de 79 titulares de cargos públicos. Os processos judiciais não têm sido incentivo a que os próprios se afastem já que poucos renunciam ao próprio cargo, mas ainda assim a justiça acabou por determinar o afastamento de 64 políticos e gestores.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago).

Empresas vão ter plataforma para fazer encontro de contas

Novo regime jurídico do “ECOMPENSA”, criado pelo Governo no âmbito do Simplex+, vai criar uma plataforma para encontro de contas das empresas. Entidades que tenham créditos ou débitos relativos a uma mesma vão conseguir fazer compensações entre vi, facilitando pagamentos e gestão de tesouraria. O acesso é opcional e a aprovação deste diploma, esta quinta-feira em Conselho de Ministro, foi possível graças à luz verde dada pela Confederação Empresarial de Portugal – CIP.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Investimento de 750 milhões vai abrir 19 novos hospitais privados

Há 19 hospitais privados previsto para abrirem em Portugal até 2020, o que representa uma continuação do crescimento do setor em Portugal. As novas unidades hospitalares vão juntar-se a 114 que já existiam no final de 2016, de acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). O investimento total ascende a 750 milhões de euros e o reforço tem uma cobertura geográfica mais abrangente, não ficando limitado a grandes cidades.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago).