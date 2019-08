A primeira iniciativa foi de um grupo de voluntários que relançou a plataforma #JáNãoDáParaAbastecer, que diz se ainda há combustíveis numa determinada bomba durante a greve dos motoristas. Mas agora há uma versão oficial, mas apenas com a rede de emergência. A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) revelou este domingo que tem disponível no seu site o mapa interativo com os postos de abastecimento existentes ao país no âmbito da rede de emergência, com informação ao minuto.

A ENSE está a monitorar em tempo real a capacidade dos postos de abastecimento em Portugal. Não só os postos da Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), mas de todos. No entanto, o mapa que é divulgado no site da entidade só revela, em tempo real, os posto de abastecimento da REPA, confirmou o ECO junto da instituição liderada por Filipe Meirinho. A rede é composta por 320 postos onde todos os veículos podem abastecer, mas com um limite de 15 litros, e mais 54 que estão exclusivamente dedicadas aos veículos prioritários, ou àqueles que têm os dísticos que lhes permitem o acesso às mesmas.

De acordo com a ENSE, a capacidade dos 320 postos da REPA “está nos 40 ou 50%”, mas estes “continuam a ser abastecidos”, já que o limite de 15 litros só entra em vigor às zero horas de segunda-feira. “Os restantes postos estão entre 40 e 45% e também estão a ser abastecidos” este domingo, garantiu o presidente da ENSE, Filipe Meirinho.

O responsável explicou que este sistema “é preexistente à primeira greve em abril” dos motoristas de matérias perigosas. “Obviamente que houve uma aprendizagem com o que ocorreu em abril, mas este é um plano dinâmico que não foi feito exclusivamente para esta crise energética”, garantiu Filipe Meirinho. “É um plano que a Entidade Nacional para o Setor Energético estava obrigada a apresentar à tutela setorial”, acrescentou o presidente da ENSE no final da visita guiada do primeiro-ministro esta manhã às instalações da instituição.

No mapa, a vermelho estão os postos da REPA exclusivos para os veículos prioritárias. As restantes cores têm a ver com o local a partir do qual as bombas são abastecidas, como explicou o ministro do Ambiente, Matos Fernandes.

Consulte aqui a lista de postos.

(Nota: Se estiver a aceder através da app, carregue aqui para ver o mapa.)

Correção: Inicialmente o ECO avançou que o site disponibilizava informação de todos 3.046 postos existentes no país, mas, por agora, a ENSE só fornece publicamente a informação para a rede REPA. Aos nossos leitores pedimos desculpa pela imprecisão.