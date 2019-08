Vendas de combustível em agosto mais do que duplicaram

As vendas de combustível durante o mês de agosto mais do que duplicaram, revelou o presidente da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), reflexo da corrida às bombas em antecipação da greve de motoristas que se inicia às zero horas desta segunda-feira.

A ENSE está a monitorar em tempo real a capacidade dos postos de abastecimento em Portugal, não só os que fazem parte da REPA, mas dos 3.046 postos de abastecimento existentes no país. Uma monitorização que permitiu identificar que “as vendas do mesmo de agosto dispararam mais do dobro”, diz o presidente da ENSE, num cálculo que antecipa os dados do final do mês e fazendo uma comparação homóloga.

A semana passada a venda de combustíveis aumentou 30% face a períodos comparáveis, revelou na quarta-feira o ministro do Ambiente na conferência de imprensa em que o Executivo anunciou a dimensão dos serviços dos serviços mínimos.

“A ENSE fez uma recomendação para se iniciar um reforço antes de se iniciar o período de greve e isso fez com que os stocks passassem dos postos para os tanques das viaturas, assim nos próximos três, quatro ou cinco dias não se faça sentir uma nova necessidade de recorrer aos postos”, explicou o responsável, acrescentando que uma parte desse combustível também está “na cave dos portugueses em jerricãs”. Uma atitude condenada pelas autoridades.

Não foram só os portugueses que se precaveram, também os postos o fizeram com “um reforço da tancagem, do stock dos postos, acrescentou a responsável.

O caso concreto do posto de Silves, que pertence à REPA, que estava seco é um exemplo de como os portugueses estão a antecipar as dificuldades e usam preferencialmente a rede de emergência, por saberem que esta terá sempre combustível. Mas como o limite de combustível ainda não foi imposto, essas bombas acabam por necessitar ser reabastecidas mais rapidamente. O ministro do Ambiente, que acompanhou António Costa nesta visita guiada, deu conta que a situação já está a ser resposta.

“Foi necessário reforçar o abastecimento no domingo”, reconheceu o presidente da ENSE dizendo que “o número de cargas que estão a sair da CLC – Companhia Logística de Combustíveis é anormalmente superior para um domingo“.

O site da ENSE tem a toda a rede de postos disponíveis, que permite aos portugueses procurar o local onde têm combustível, para além de esclarecer quais os postos que pertencem à rede exclusiva — só para viaturas prioritárias — e não exclusiva, que tem um limite de abastecimento de 15 litros. A partir das zero horas todas as restantes bombas também passam a ter um limite de 25 litros de abastecimento, decorrentes da imposição de serviços mínimos.

A lista oficial pode ser consultada aqui.