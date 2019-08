A greve dos motoristas de matérias perigosas entra este domingo no sétimo dia, numa altura em que trabalhadores e patrões se encontram divididos por apenas 50 euros. Com o Sindicato Nacional das Matérias Perigosas (SNMMP) disposto a deixar cair a exigência de progressões salariais para 2021 e 2022, a discussão centra-se agora na condição de ver aumentado o subsídio de operações em 40%. Uma exigência que a Antram garante ser incomportável para as empresas.

As atenções vão estar centradas no plenário de trabalhadores convocado para as 16H00, em Aveiras de Cima, e que poderá decidir sobre a continuidade da paralisação, num momento em que os stocks de combustíveis estão no nível mais elevado desde o início da greve e que o recurso a militares para garantir os abastecimentos é cada vez menor, pelo aumento do número de trabalhadores que se têm apresentado para cumprir os serviços mínimos e a requisição civil.

O plenário decorre acontece um dia depois de ter falhado um acordo mediado pelo Governo numa reunião — que aconteceu depois do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) ter admitido suspender a greve — que durou cerca de 10 horas e que terminou na madrugada de sábado.

Já depois disso, a associação das empresas de transportes de mercadorias (Antram) disponibilizou-se para integrar o processo de mediação pedido pelos motoristas à Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, afirmando ser convicção da “associação que um processo de mediação, realizado em clima de paz, poderá conduzir à solução do problema”. Ao ECO, André Matias, porta-voz da associação patronal reafirma: “A mediação está aceite assim que desconvoquem a greve”.

Em resposta, Pedro Pardal Henriques, porta-voz do SNMMP, manifestou o seu agrado pela disponibilidade da Antram em integrar um processo de mediação, mas ressalvou ser necessário que a base de entendimento debatida na reunião com o Executivo seja respeitada. Dizendo que é “preciso demonstrar que há realmente vontade [de negociar]e que não é apenas uma farsa”, o advogado lembrou que no final de uma maratona negocial que entrou na madrugada de sábado “a resposta da Antram foi clara: não quer negociar, não quer mediar”.

Ainda assim, o SNMMP divulgou um comunicado apelando à Antram que aceite a proposta de compromisso que o Governo articulou com os representantes dos trabalhadores, abrindo “caminho para a paz duradoura”. O sindicato pede ao Governo que utilize “as ferramentas que ainda tem ao seu dispor para chamar à razão a Antram”, fazendo “chegar uma proposta que cumpra mínimos de dignidade, por forma a ser apresentada aos motoristas de matérias perigosas” no plenário deste domingo.

A greve começou na segunda-feira, 12 de agosto, por tempo indeterminado, para reivindicar junto da Antram o cumprimento do acordo assinado em maio, que prevê uma progressão salarial. As exigências dos motoristas de matérias perigosas, que ficaram de fora dos acordos entretanto assinados pela Fectrans e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) com a Antram, evoluíram para deixar cair a progressão salarial em 2021 e 2022.

As reivindicações centram-se agora num aumento do subsídio de operações, que foi fixado no acordo coletivo nos 125 euros no caso das matérias perigosas, reclamando um aumento de 40%, o equivalente a cerca de 50 euros por mês. Mas a Antram já veio dizer que não é possível atender às exigências dos trabalhadores. “O aumento que o sindicato quer, além de incomportável, é discriminatório face aos colegas associados da Fectrans e do SIMM”, afirmou André Matias.

A paralisação foi inicialmente convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e pelo SIMM, mas este último desconvocou o protesto na quinta-feira à noite, após um encontro com a Antram sob mediação do Governo.