Os lucros do Fosun subiram 10,9% para 7.608,8 milhões de yuan (cerca de 957 milhões de euros) na primeira metade do ano, com os negócios do conglomerado chinês em Portugal a impulsionarem os resultados até junho.

Em Portugal, a Fosun detém a seguradora Fidelidade, o grupo de hospitais Luz Saúde e ainda 27,25% do banco BCP.

As receitas do conglomerado chinês atingiram os 68.475 milhões de yuan (aproximadamente 8.610 milhões de euros) entre janeiro e junho, o que representa um crescimento de 57,4% face ao mesmo período do ano passado. Os cinco principais motores das receitas foram as subsidiárias Fosun Pharma, a Yuyuan, a Fosun Tourism Group, a Fosun Insurance Portugal e a Peak Reinsurance, representando 83% do total do volume de negócios dos chineses, indicou o grupo chinês.

A Fosun divide os seus negócios em três áreas: Saúde (Health), Felicidade (Hapiness) e Fortuna (Wealth) — este último segmento integra os negócios de Seguros, Finanças e Investimento.

Em relação ao negócio de Saúde, os lucros aumentaram 4,4% para 865,1 milhões de yuan (109 milhões de euros). O negócio de Felicidade gerou um lucro de 1.822,3 milhões de yuan (229 milhões de euros), disparando 86% face ao mesmo período do ano passado, à boleia do bom desempenho da empresa de turismo Fosun Tourism Group e dos sucessos desportivos e financeiros do clube inglês que milita na Premier League Wolverhampton.

Quanto à área de negócio Fortuna, a Fosun registou um decréscimo de 2,5% do lucro para 4.921,40 milhões de yuan (619 milhões de euros), com o BCP em destaque.

“Isto tem sobretudo a ver com o declínio nos investimentos no mercado de capitais, com o declínio do lucro da Fosun Insurance Portugal e com uma queda de 6% do lucro no segmento de Investimentos. O segmento Finanças teve, contudo, um forte desempenho com o BCP em Portugal, com um crescimento de 13% do lucro atribuível ao banco para 170 milhões de euros“, refere a Fosun.

A dívida da Fosun ascendia no final de junho a 193,19 mil milhões de yuan (24 mil milhões de euros).