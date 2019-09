Em todos os setores, as empresas já começaram a procurar alternativas mais sustentáveis para os materiais que utilizam. A SIBS quer provar que o plástico dos cartões também pode ser ecológico e, assim, reduzir o seu impacto para o ambiente. Por isso mesmo, a empresa anunciou que está a substituir o tradicional plástico dos cartões por plástico biodegradável.

“A SIBS acaba de lançar a produção de cartões em PVC biodegradável, permitindo, assim, uma alternativa mais sustentável face ao PVC tradicional”, diz a empresa em comunicado, acrescentando que tentou encontrar uma solução para produzir cartões mais ecológicos, garantindo, no entanto, as características técnicas necessárias.

“Há muito que sentíamos esta preocupação de ter alternativas mais ecológicas, sobretudo quando temos uma das maiores fábricas de produção e personalização de cartões da Península Ibérica, onde, naturalmente, o plástico constitui uma das principais matérias-primas”, afirma Gonçalo Campos Alves, diretor da Unidade de Produção e Personalização de Cartões da SIBS,

A inovação para a biodegradabilidade do cartão é conseguida através do sal que se encontra na composição do mesmo e que atua como um aditivo que incentiva à degradação do cartão. “É esta componente que permite que o processo de degradação do cartão se inicie assim que o material fica exposto a um ambiente fértil”, explica a SIBS.

Esta alternativa de produção de cartões está já disponível para encomenda e, de acordo com a empresa, já foi escolhida por clientes de diversos setores, da hotelaria ao desporto ou até à banca.