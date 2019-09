RFF & Associados distinguida pelo International Tax Review

A sociedade de advogados RFF & Associados foi distinguida pelo International Tax Review (ITR), como ‘Tier 1’, no Tax Advisory Survey 2019. A classificação é processada através de votações em mais de 50 jurisdições e é um complemento do guia World Tax do ITR, onde a RFF foi também distinguida, em fevereiro deste ano, como Tier 1, na categoria de “General Corporate Tax”.

“Esta distinção traduz o reconhecimento internacional da equipa de direito fiscal de RFF, que se dedica, diariamente, a assuntos fiscais de cariz internacional, uma equipa que continua a ser escolhida pelos nossos clientes e pelos colegas das mais prestigiadas sociedades de advogadas portuguesas e estrangeiras para os assessorar em operações de investimento e de reestruturação e no contencioso tributário”, afirma Rogério Fernandes Ferreira, sócio e fundador da RFF & Associados.

Rogério Fernandes Ferreira vai participar no 73.º congresso da International Fiscal Association (IFA), em Londres, que decorrerá entre os dias 8 a 12 de setembro. Em 2023 será a cidade de Lisboa, através da Associação Fiscal Portuguesa, filial portuguesa da IFA, a anfitriã e organizadora do 77.º congresso da IFA. Esta associação foi fundada em 1938, na Holanda, e é a única organização internacional não governamental que lida com questões fiscais.